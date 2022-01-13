Sadakatsiz dizisi sezon finali ne zaman yapacak?

Sosyal medya üzerinden yayınlanması ile Sadakatsiz dizisinin 9 Haziran günü yeni bölümü olmayacağı duyuruldu. Bir önceki hafta sezon finali yapan dizinin oyuncularından Melis Sezer ve Alp Akar koronavirüse yakalandıkları söylendi. Testleri pozitif çıkan oyuncular ekranlardan uzak kalacak.

Sevilen dizinin yapımcılığını Medyapım ve Mednova üstlenmesi ile yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt bulunmaktadır. Sadakatsiz dizisinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer almaktadır. Sadakatsiz dizisi 9 Haziran günü tekrar bölümü ile izleyicilerle buluşacaktır.

Merak edilen konulardan olan Sadakatsiz dizisinin 9 Haziran’da neden olmadığına dair sorular arttı. Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan dizi 2 Haziran günü sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. Resmi sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda pandemiden dolayı sağlık arası verdik diye açıklamada bulunsa da oyuncuların bazılarının testlerinin pozitif olduğu belirlendi.