Ryan Reynolds kimdir? Ryan Reynolds kaç yaşında, evli mi?

Deadpool filmindeki başarılı performansıyla tanınan Hollywood yıldızı oyuncu Rayn Reynolds ile ilgili merak edilenleri ve biyografisini yazımızda derledik.

Ryan Reynolds kimdir?

23 Ekim 1976 tarihinde Kanada’nın Vancouver kentinde doğan Ryan Reynolds, dört erkek kardeştir. 2008 senesinde güzel oyuncu Scarlett Johansson ile evlenen Reynolds, bu evliliği 2011 senesinde sonlandırmıştır. İkinci evliliğini 2012 senesinde oyuncu Blake Lively ile yapan Reynolds, bu evlilikten iki çocuğu olmuştur.

Deadpool filimindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Reynolds, nek Muhabbeti, Finder’s Fee, Coming Soon, Kusursuz Soygun, Çılgın Dünürler, Bahçemdeki Ateş Böcekleri, Kaos Teorisi, Harold ve Kumar, Criminal, Karton Adam, Turbo, Yaz Aşkı, Tehlikeli Aşklar, Mississippi Grind, Belalı Tanık, Sesler, Dehşet Sokağı, Hayat Sana Güzel, Kesinlikle Belki, Self/less, Yeşil Fener, Teklif, Kaçıklar Üniversitesi, Toprak Altında, Hayat, Blade: Trinity, Sadece Arkadaş ve Düşmanı Korurken gibi yapımlarda yer almıştır.