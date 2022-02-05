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Rüzgar Erkoçlar kimdir?

Rüzgar Erkoçlar kimdir? Rüzgar Erkoçlar hakkında merak edilenleri haberimizden okuyabilirsiniz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:39
Rüzgar Erkoçlar kimdir?
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Eskiden Nil Erkoçlar olarak andığımız Onur Rüzgar Erkoçlar gündemde. 34 yaşına giren ünlü isim birçok dizide yer alarak ekranların vazgeçilmezlerinden olmuştur. Oyunculuk kariyerine 15 yaşında atılan Rüzgar Erkoçlar iyi bir oyuncu olabilmek için çok çaba sarf etmiştir. 15 yaşında gösterdiği ilk oyunculuk deneyimi ise bir reklam filmi olmuştur. Rüzgar Erkoçlar İstanbul’da doğup büyümüştür. 26 Mart 1986 doğumlu olan Rüzgar Erkoçlar koç burcudur.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:39
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Anahtar Kelimeler:
Nil ErkoçlarRüzgar Erkoçlar
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