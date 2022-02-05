Rüzgar Erkoçlar kimdir?

Eskidenolarak andığımız Onurgündemde. 34 yaşına giren ünlü isim birçok dizide yer alarak ekranların vazgeçilmezlerinden olmuştur. Oyunculuk kariyerine 15 yaşında atılan Rüzgar Erkoçlar iyi bir oyuncu olabilmek için çok çaba sarf etmiştir. 15 yaşında gösterdiği ilk oyunculuk deneyimi ise bir reklam filmi olmuştur. Rüzgar Erkoçlar İstanbul’da doğup büyümüştür. 26 Mart 1986 doğumlu olan Rüzgar Erkoçlar koç burcudur.