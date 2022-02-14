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Rüçhan Çalışkur kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?

Birçok dizi ve filmde bulunan Rüçhan Çalışkur, seslendirme sanatçılığı da yapmaktadır. Haberimizde başarılı oyuncu hakkında merak edilenlere yer verilmiştir.

14 Şubat 2022 Pazartesi 20:04
Rüçhan Çalışkur kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?
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Rüçhan Çalışkur aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Haberimizde başarılı sanatçının biyografi detaylarına yer verilmiştir.

Rüçhan Çalışkur

13 Şubat 1947 tarihinde Trabzon’da doğmuştur. Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. İlk oyunculuk deneyimi 2002 yılında Unutma Beni dizisiyle olmuştur.

2003 yılında Bulutları Beklerken, daha sonra 24 Saat, Ihlamurlar Altında, Zeytin Dalı, Körfez Ateşi, Kabuslar Evi, Cemile, Rüya Gibi, Dede Korkut Hikayeleri, Kınalı Kuzular, Yersiz Yurtsuz, Lodos, Güldünya, Parmaklıklar Ardında, Şüphe, Türkan, Zenne, Acayip Hikayeler, Benim İçin Üzülme, Elveda Katya, Zerre, Yılanların Öcü, Yeter ve Kalp Atışı gibi projelerde bulunmuştur. 2017 yılında Star TV’de yayınlanan Avlu dizisinde rol almıştır.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur.



Son Güncelleme: 14.02.2022 20:04
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Rüçhan çalışkurDizileri
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