Rüçhan Çalışkur kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?

Rüçhan Çalışkur aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Haberimizde başarılı sanatçının biyografi detaylarına yer verilmiştir.

Rüçhan Çalışkur

13 Şubat 1947 tarihinde Trabzon’da doğmuştur. Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. İlk oyunculuk deneyimi 2002 yılında Unutma Beni dizisiyle olmuştur.

2003 yılında Bulutları Beklerken, daha sonra 24 Saat, Ihlamurlar Altında, Zeytin Dalı, Körfez Ateşi, Kabuslar Evi, Cemile, Rüya Gibi, Dede Korkut Hikayeleri, Kınalı Kuzular, Yersiz Yurtsuz, Lodos, Güldünya, Parmaklıklar Ardında, Şüphe, Türkan, Zenne, Acayip Hikayeler, Benim İçin Üzülme, Elveda Katya, Zerre, Yılanların Öcü, Yeter ve Kalp Atışı gibi projelerde bulunmuştur. 2017 yılında Star TV’de yayınlanan Avlu dizisinde rol almıştır.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur.