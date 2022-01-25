RTÜK, FOX TV ve TELE 1 için kesilen cezayı açıkladı!

Ebubekir Şahin'in başkanlık ettiği Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) gerçekleştirdiği toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve makamına hakaretten tutuklu olarak bulunan Sedef Kabaş'ın hakaret içerikli ifadelerini yayınlayan Tele 1 kanalının ceza değerlendirmesini gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmelerde ise kanal için 5 kez program durdurma kararı alınırken, ayrıca Tele 1 kanalına üst sınırdan idari para cezası kesildi. Karara ayrıca, aynı ihlalin yenilenmesi durumunda ise kanalın lisansı iptal edileceği de eklendi.

Konuyla ilgili hazırlanan karar raporunda TELE 1 kanalından yayınlanan ve gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu 'Demokrasi Arenası' 5 kez yayınlanmayacak ve sunucu Uğur Dündar, bir ay süreyle TELE 1 yada başka herhangi bir kanalda program yapamayacağı belirtildi.

RTÜK Üst Kurulu tarafından gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda ayrıca, FOX TV'nin ana haber bülteni sunucusu Selçuk Tepeli’nin ana haberleri sunarken AK Parti Genel Başkanı’nın yaptığı icraatlerine karşı muhalif gibi davranması ve aynı zamanda da eleştirmesi nedeniyle kanala yüzde 3 oranında bir para cezası uygulamaya karar verdi.