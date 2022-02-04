Rıza Akın kimdir? Rıza Akın hakkında bilgiler

Cesur Yürek, Yuvamdaki Düşman, Kılıç Günü ve Ben Onu Çok Sevdim gibi pek çok yapımda yer alan Rıza Akın’ın hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.
Rıza Akın kimdir?
1957 yılında Adana’da doğan Rıza Akın, Alen Erzincanlıdır. Küçük yaşlarda tiyatro ile ilgilenmeye başlamıştır. Orta okul yıllarında tiyatro hayatı başlayan Akın ilerleyen yıllarda Ankara’ya yerleşerek burada eğitim almıştır. Birçok tiyatro oyununda yer alan Rıza Akın ayrıca dizilerde ve filmlerde de rol almıştır.
Rıza Akın yer aldığı yapımlar
Maral
Masumlar
Samanyolu
Kalpsiz Adam
Beyaz Gelincik
Ben Onu Çok Sevdim
Yuvamdaki Düşman
Kardeş Payı
Cesur Yürek
Son Bahar
Hesaplaşma
Kılıç Günü
Tövbeler Tövbesi
Son Güncelleme: 04.02.2022 08:06