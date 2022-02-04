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Rıza Akın kimdir? Rıza Akın hakkında bilgiler

1957 yılında dünyaya gelen ve küçük yaşlardan itibaren tiyatro ile ilgilenen Rıza Akın'ın yaşamı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Rıza Akın tiyatro oyunlarının yanı sıra bir çok dizi ve filmde de yer almıştır

04 Şubat 2022 Cuma 08:06
Rıza Akın kimdir? Rıza Akın hakkında bilgiler
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Cesur Yürek, Yuvamdaki Düşman, Kılıç Günü ve Ben Onu Çok Sevdim gibi pek çok yapımda yer alan Rıza Akın’ın hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Rıza Akın kimdir?

1957 yılında Adana’da doğan Rıza Akın, Alen Erzincanlıdır. Küçük yaşlarda tiyatro ile ilgilenmeye başlamıştır. Orta okul yıllarında tiyatro hayatı başlayan Akın ilerleyen yıllarda Ankara’ya yerleşerek burada eğitim almıştır. Birçok tiyatro oyununda yer alan Rıza Akın ayrıca dizilerde ve filmlerde de rol almıştır.

Rıza Akın yer aldığı yapımlar

Maral

Masumlar

Samanyolu

Kalpsiz Adam

Beyaz Gelincik

Ben Onu Çok Sevdim

Ruhumun Aynası

Yuvamdaki Düşman

Kardeş Payı

Cesur Yürek

Son Bahar

Hesaplaşma

Kılıç Günü

Tövbeler Tövbesi

 

 



Son Güncelleme: 04.02.2022 08:06
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RizaAkın
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