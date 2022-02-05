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Rasim Öztekin kimdir?

Ekranların sevilen ismi Rasim Öztekin tekrar gündemde. Rasim Öztekin’in hayatına dair önemli bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:29
Rasim Öztekin kimdir?
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Ünlü oyuncu Rasim Öztekin İstanbul doğumludur. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Rasim Öztekin kendisini oyunculuk kariyerini geliştirmeye adamıştır. İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu içerisinde amatör tiyatrolar düzenleyen Rasim Öztekin, tiyatronun kapatılmasının üzerine topluluğu bırakmak zorunda kalmıştır.

Ortaoyuncular’ın Küçük Sahnesi sonrası profesyonel tiyatroya girişen Rasim Öztekin, hayallerini gerçekleştirebilmek için çok çabalamıştır. Birçok dizide ve filmde yer alan ünlü isim, aynı zamanda Akşam gazetesi ve Star gazetesi için köşe yazarlığı da yapmıştır. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:29
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Anahtar Kelimeler:
Rasim ÖztekinRasim Öztekin Kimdir?
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