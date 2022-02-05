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Ramo Nadya karakteri ( Gözde Kaya ) kimdir?

Gözde Kaya oyunculuk hayatında oynadığı karakterlerle dikkatleri çekmiştir. Show Tv'de yayınlanan Ramo dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Gözde Kaya aslında kim? İşte Gözde Kaya ile ilgili merak edilenler...

05 Şubat 2022 Cumartesi 16:07
Ramo Nadya karakteri ( Gözde Kaya ) kimdir?
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Gözde Kaya 13 Ağustos 1988 tarihinde Antalya’da gözlerini açmıştır. Aslen de Antalya’lı olan güzel oyuncunun babası mimar ve annesi öğretmen olduğu bilinmektedir. İzmir’deyken Nihat Odabaşı’yla tanışmış ve oyunculuk hayatına atılmıştır.

Kalbim Seni Seçti dizisinde İpek karakteriyle seyirciler tarafından büyük beğeni toplamıştır. Daha sonra Sil Baştan dizisinde Mayısa karakterine can vermiştir. Star Tv’de yayınlanan Çilek Kokusu dizisinde Çağla karakterini de canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 16:07
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Gözde KayaRamo Nadya Kim?
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