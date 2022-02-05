Pınar Hamzaoğlu kimdir? Pınar Hamzaoğlu görev aldığı yapımlar

Geçtiğimiz yıllarda Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde gösterdiği performans ile adından söz ettiren Pınar Hamzaoğlu merak ediliyor. Pek çok kişi Hamzaoğlu’nun hayatını merak ederken aynı zamanda görev aldığı yapımlar da araştırılıyor.

Pınar Hamzaoğlu kimdir?

17 Şubat 1996 tarihinde Rize’de dünyaya gelen Pınar Hamzaoğlu Beykent Üniversitesinden mezun olmuştur. İlk defa Hayat Şarkısı dizisi ile oyunculuk hayatına başlayan Hamzaoğlu gösterdiği performans ile sevilen genç oyunculardan birisi haline gelmiştir.