Pınar Afşar kimdir? Pınar Afşar kaç yaşında, evli mi?

Usta oyuncu Talat Bulut’un eski eşi oyuncu Pınar Afşar’ın yaşamıyla ilgili merak edilenleri ve yer aldığı yapımları yazımızda derledik.

Pınar Afşar kimdir?

1 Ocak 1961 tarihinde Ankara doğan Pınar Afşar, şarkıcı Esin Afşar ve tiyatrocu Kerim Afşar’ın kızıdır. Afşar, üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır.

Bugüne kadar iki kez evlenen Afşar ilk evliliğini Sadrettin Atığ yapmış ve kısa süre sonra boşanmıştır. İkinci evliliğini ise ünlü oyuncu Talat Bulut ile yapan Afşar, 22 sene sonra bu evliliği de sona ermiştir. Bu evlilikten Afşar ve Bulut çiftinin Hazal adında bir de kızları olmuştur.

Şimdiye kadar pek çok dizi ve sinema filmlerinde rol alan Afşar, Firar, Parkta Bir Sonbahar Günüydü, Sultanoğlu, Suçumuz İnsan Olmak, Günah Gecesi, Manisa Tarzanı, Yol Arkadaşım, Güllerin Savaşı gibi yapımlarda bulunmuştur.