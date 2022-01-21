İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü için kokteyl aşı hazırlanıyor!
Son Dakika
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü...
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
Son Dakika
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

Petrol Sevdası filminin oyuncu kadrosu duyuruldu!

Petrol Sevdası filminin kadrosu belli oldu! İçerisinde Tuğba Melis Türk, Halil İbrahim Kurum gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı Petrol Sevdası filmine dair güncel bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

21 Ocak 2022 Cuma 23:17
Petrol Sevdası filminin oyuncu kadrosu duyuruldu!
Takip Et:

Fox TV adına çekilmekte olan Petrol Sevdası filminin kadrosu açıklandı. Juli Sanat tarafından yapılan filmin yönetmeni ise Hasan Doğan olarak belirlendi. Filmin Şanlıurfa’da geçeceği ve petrol arayışında olan genç bir köylünün hayatını konu alacağı açıklandı. Romantik komedi filmi olan Petrol Sevdası’nın fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Petrol Sevdası filminin ünlü oyuncuları arasında ise Tuğba Melis Türk, Halil İbrahim Kurum, Selahattin Taşdöğen ve Mehmet Küçükyılmaz gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmin oyuncuları hakkında detaylı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz…

 

Tuğba Melis Türk

30 yaşında olan Bulgaristan doğumlu güzel oyuncu da filmin kadrosunda yer alan isimlerden. Survivor 2020 senesinden ve Muhteşem Yüzyıl dizisinden tanıdığımız güzel oyuncu, Petrol Sevdası filminin başrol oyuncularından birisi olacak. Bu rol, Tuğba Melis Türk’ün ilk başrol deneyimi olacak.

 

Halil İbrahim Kurum

31 Yaşında doğma büyüme Adanalı olan Halil İbrahim Kurum’da oyuncu kadrosunda yerini aldı. Yeni Gelin dizisinde Baran rolünde yer alan yetenekli oyuncu Halil İbrahim Kurum, Petrol Sevdası filminde de oyunculuğunu sergileyecek.

 

Selahattin Taşdöğen

70 yaşına giren Selahattin Taşdöğen, Türkiye’nin en ünlü ve en çok sevilen komedyenlerinden birisi olarak Petrol Sevdası filminin oyuncuları arasında yer alıyor. Erzurumlu oyuncunun kadroya dahil olmasıyla beraber filmin komedi üzerine olduğu kesinleşti.

 

Mehmet Küçükyılmaz

Gülperi dizisinden de tanıdığımız yetenekli oyuncu Mehmet Küçükyılmaz da Petrol Sevdası filminde yer alacak. Şanlıurfalı, 31 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de yer almıştır.



Son Güncelleme: 21.01.2022 23:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Petrol SevdasıTuğba Melis TürkHalil İbrahim KurumFox TvSelahattin TaşdöğenMehmet Küçükyılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanunsuz Topraklar Behice gerçekte kimdir? Kanunsuz Topraklar Eylül Su Sapan kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?
Kanunsuz Topraklar Behice gerçekte kimdir? Kanunsuz Topraklar Eylül Su Sapan kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?
Netflix Ailem Robotlara Karşı filmi konusu nedir? Ailem Robotlara Karşı film incelemesi ve yorumları
Netflix Ailem Robotlara Karşı filmi konusu nedir? Ailem Robotlara Karşı film incelemesi ve yorumları
Ada Masalı nerede çekilmektedir?
Ada Masalı nerede çekilmektedir?
Puhu TV Seyyar dizi oyuncuları kimlerdir ?
Puhu TV Seyyar dizi oyuncuları kimlerdir ?
Kuruluş Osman Zoya gerçekte kimdir? Kuruluş Osman Hazal Benli kimdir, kaç yaşında, evli mi?
Kuruluş Osman Zoya gerçekte kimdir? Kuruluş Osman Hazal Benli kimdir, kaç yaşında, evli mi?
Sen Yaşamaya Bak filminin oyuncuları belli oldu mu? Sen Yaşamaya Bak nerde yayınlanacak?
Sen Yaşamaya Bak filminin oyuncuları belli oldu mu? Sen Yaşamaya Bak nerde yayınlanacak?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Petrol Sevdası filminin oyuncu kadrosu duyuruldu!
Kanunsuz Topraklar Behice gerçekte kimdir? Kanunsuz Topraklar Eylül Su Sapan kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?
Malulen emekli olanlara 18 ay maaş ödenecek! Malullük maaşı şartları nelerdir?
Netflix Ailem Robotlara Karşı filmi konusu nedir? Ailem Robotlara Karşı film incelemesi ve yorumları
Ada Masalı nerede çekilmektedir?
Pandemi nedeniyle ev kiraları yükseldi
Puhu TV Seyyar dizi oyuncuları kimlerdir ?
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 21 Ocak 2022 Cuma Bitcoin ne kadar oldu?
Ada Masalı Nehir gerçekte kimdir? Ada Masalı Eylül Ersöz kimdir, kaç yaşında, evli mi?
Vardiya Amiri ne kadar kazanıyor?
Netflix The Phantom Belgeselinin konusu nedir? Netflix, Wanda Lopez'i kimin öldürdüğünü The Phantom Belgeseli ile ele alıyor
17- 18 Temmuz Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı, hangi sınav var?
Ehliyet nasıl çıkarılır 2021 ehliyet alma şartları nedir?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Netflix 41 Kişilik Dans filmi konusu nedir? 41 Kişilik Dans oyuncu kadrosu, 41 Kişilik Dans incelemesi ve yorumları
Fakirlik (Muhtaçlık) belgesi başvuru şartları nelerdir? Fakirlik belgesi nasıl alınır?
Sen Yaşamaya Bak filminin oyuncuları belli oldu mu? Sen Yaşamaya Bak nerde yayınlanacak?
Nasipse Olur filminin konusu ve incelemesi
21 Ocak 2022 Cuma evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ödemeleri hesaplara yatmaya başladı mı?
I Am All Girls filminin konusu nedir ?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.