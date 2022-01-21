Petrol Sevdası filminin oyuncu kadrosu duyuruldu!

Fox TV adına çekilmekte olan Petrol Sevdası filminin kadrosu açıklandı. Juli Sanat tarafından yapılan filmin yönetmeni ise Hasan Doğan olarak belirlendi. Filmin Şanlıurfa’da geçeceği ve petrol arayışında olan genç bir köylünün hayatını konu alacağı açıklandı. Romantik komedi filmi olan Petrol Sevdası’nın fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Petrol Sevdası filminin ünlü oyuncuları arasında ise Tuğba Melis Türk, Halil İbrahim Kurum, Selahattin Taşdöğen ve Mehmet Küçükyılmaz gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmin oyuncuları hakkında detaylı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz…

Tuğba Melis Türk

30 yaşında olan Bulgaristan doğumlu güzel oyuncu da filmin kadrosunda yer alan isimlerden. Survivor 2020 senesinden ve Muhteşem Yüzyıl dizisinden tanıdığımız güzel oyuncu, Petrol Sevdası filminin başrol oyuncularından birisi olacak. Bu rol, Tuğba Melis Türk’ün ilk başrol deneyimi olacak.

Halil İbrahim Kurum

31 Yaşında doğma büyüme Adanalı olan Halil İbrahim Kurum’da oyuncu kadrosunda yerini aldı. Yeni Gelin dizisinde Baran rolünde yer alan yetenekli oyuncu Halil İbrahim Kurum, Petrol Sevdası filminde de oyunculuğunu sergileyecek.

Selahattin Taşdöğen

70 yaşına giren Selahattin Taşdöğen, Türkiye’nin en ünlü ve en çok sevilen komedyenlerinden birisi olarak Petrol Sevdası filminin oyuncuları arasında yer alıyor. Erzurumlu oyuncunun kadroya dahil olmasıyla beraber filmin komedi üzerine olduğu kesinleşti.

Mehmet Küçükyılmaz

Gülperi dizisinden de tanıdığımız yetenekli oyuncu Mehmet Küçükyılmaz da Petrol Sevdası filminde yer alacak. Şanlıurfalı, 31 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de yer almıştır.

