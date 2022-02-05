Perran Kutman kimdir? Nerelidir? Perran Kutman nerede oturuyor?

Perran Kutman kimdir, nerede doğmuştur?

Perran Kutman 30 Kasım 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Perran Kutman Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk kariyeri süresince sinema ve dizilerde adından başarılı bir şekilde bahsettirdi. İlk oyunculuk tecrübesini ise 1972 yılında Şehvet Kurbanı adlı sinema filmi ile edindi. Komedi filmlerinde de başarılı bir şekilde role giren

Perran Kutman özellikle Gırgıriye’de Sabahat karakteri ile yoğun ilgi almayı başardı. 1972 yılında Hüseyin Kutman ile dünya evine girmiş ancak 1979 yılında birlikteliklerini sonlandırdı. Sonrasında ise Koral Sarıtaş ile evlendi. Koral Sarıtaş ile hala süren bir evliliği bulunuyor.