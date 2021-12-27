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Penceredeki Kadın filminin konusu nedir? Filmin yorumu ve incelemesi

Bir roman uyarlaması olan Penceredeki Kadın filminin konusu merak ediliyor. Bizde okurlarımız için filmin konusunu, yorumlarını ve eleştirilerini araştırdık. Penceredeki Kadın filminin konusu nedir? Filme gelen yorumlar nelerdir? İşte detaylar...

27 Aralık 2021 Pazartesi 23:43
Penceredeki Kadın filminin konusu nedir? Filmin yorumu ve incelemesi
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Bu film, A.J Finn’in ayndı adlı romanından uyarlanmıştır. Filmi beyaz perdeye Joe Wright taşımıştır. Uzun bir çekim süresine sahip olan film ertelenmelere rağmen sonunda izleyici karşısına çıkmayı başardı. Filmin başrolünde Amy Adams yer alıyor. Adams, yakın zamanlarda Hillbilly Elegy, Sharp Objects ve Noctunal Animals yapımlarında da yer aldı. Başarılı oyuncuya Penceredeki Kadın filminde Gardy Oldman, Anthony Mackie gibi isimler eşlik etti.

Başarılı yönetmen Joe Wright, Darkest Hour, Atonement, Pride and Prejudice ve Hanna gibi filmlerden sonra yeni bir projeyi sevenleri ile buluşturdu. Diğer filmlerine göre bu filminde başrolü daha gizemli ve öngörülemez bir hale büründürdü. Dolayısıyla filmde insanları tedirgin etmeyi ve meraklandırmayı başardı.

Penceredeki Kadın filmi

Film, Dr. Anna Fox’un konuşması ile başlıyor. Kadın evinde mahsur kaldığını iddia ediyor lakin daha sonra kadının agorafobik olduğu anlaşılıyor. Bu sebepten ötürü kendini eve kapatmış, dışarı ile bağlantısını kesmiş, koskoca evde yalnız yaşamaya başlamış. Bu durumdan dolayı kocası Ed ve kızı Olivia ile yollarını ayırmıştır. Bu kadın, hiçbir işle ilgilenmeyen, sadece pencere kenarında oturup komşuları hakkında yorum yapan bir karakterdir.

Anna’nın hikayesi, karşı eve taşınan ve oldukça kaliteli görünen Russell ailesi ile heyecanlanmaya başlar. Anna, aile hakkında her gün yeni fikirler elde eder. İlerleyen zamanlarda ise ailenin oğlu Ethan ve annesi Jane ile tanışmanın mutluluğuna erişir. Beraber keyifli bir akşam yemeği yerler. Daha sonra Jane evine döner ve Anna’da uyumak için odasına gider. Tam o esnada karşı evden yardım çığlıklarını duyar ve yataktan fırlar. Karşı pencerede bıçaklanan ve kanı kan dolmuş Jane’i görür. Anna telaşlı bir şekilde polisleri arar. Ardından polisler gelir ve karşısında tanımadığı bazı kişileri görür. Anna’nın karşısındaki kişi Bay Russell ve kendisinin Jane Russel olduğunu iddia eden bir kadındır. Lakin Anna’nın yemek yediği Jane o değildir.

Film devamında izleyicinin beklediği gerilim seviyesine ulaşır ve ortaya oldukça iyi bir iş çıkarır. Başarılı yönetmen, izleyici üzeründe Anna’nın kafayı yediği izlenimini bırakabilir. Lakin devamında şok eden gerçekler ortaya çıkar. Her ne kadar akıl oyunları seviyesi sürpriz boyutunu aşamasa da kıvrımlarla dolu hikayesi film üzerinde kötü düşünceler kurmamıza neden olmuyor. Nihayetinde de; harika olmayan lakin birkaç yıl hatırlanacak düzeyde bir film olduğunu düşünüyorum.

Penceredeki Kadın filminin oyuncuları ve karakterleri

  • Amy Adams – Anna Fox
  • Fred Hechinger – Ethan Russell
  • Gary Oldman – Alistair Russell
  • Julianne Moore – Jane Russell (Katie)
  • Jennifer Jason Leigh – Jane Russell
  • Wyatt Russell – David

Son Güncelleme: 27.12.2021 23:43
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FilmPenceredkiKadınRoman
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