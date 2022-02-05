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Pelin Öztekin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda dikkat çeken ünlüler arasında olan Pelin Öztekin merak edildi. Çokça araştırılan kişiler arasına giren Pelin Öztekin hakkındaki tüm detaylar haberimiz yer almaktadır.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:44
Pelin Öztekin kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Pelin Öztekin 1987 yılında doğmuştur, aslen Kocaeli, İzmitlidir. Tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin İlkokul ve Ortaokulu İstanbul Fenerbahçe Nurettin Teksan Okulu'nda Lise eğitimini ise Fenerbahçe Lisesi'nde almıştır. Ortaokul dönemi sonrasında 1 yıl Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro eğitimi alan Pelin Öztekin daha sonra Fransa'da Ecole des Roches'da dil eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında Hayat Bilgisi dizisinde yapan Pelin Öztekin, 2007 yılında BKM Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı oyununda ve Çok Güzel Hareketler Bunlar oyunu ile seyircilerin karşısına çıkmıştır. 2012 yılında Benzemez Kimse Sana yarışmasına katılan Pelin Öztekin kiloları nedeniyle 2014 yılında mide operasyonu geçirmiş ve 6 ay içinde 153 kilodan 100 kiloya düşmüş, 2015 yılında ise 29 kilo daha vererek 71 kiloya düşmüştür. Çatı Katı Aşk, Doksanlar, Aşk Ağlatır, Zeyrek ile Çeyrek ve Koca Koca Yalanlar gibi dizi ve filmlerde oynayan Pelin Öztekin son olarak Hayat Şarkısı dizisinde rol almıştır. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:44
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