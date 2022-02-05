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Pelin Orhuner kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Pelin Orhuner, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Pelin Orhuner kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:00
Pelin Orhuner kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
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Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Pelin Orhuner gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Pelin Orhuner, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Pelin Orhuner kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Pelin Orhuner Biyografisi

29 Ocak 1988 tarihinde dünyaya geldi. Kendisi 165 cm boyundadır. Doğuş Üniversitesi İletişim Bilimleri Bölümü’nde okumaya devam etmektedir. İlk kez Kavak Yelleri adlı dizide oynadı. Burada Hayat karakterini canlandırdı. Sonrasında Aile Saadeti adlı dizide Nazlı karakterini canlandırdı. Ayrıca Bir Hikayem Var adlı sinema filminde de kendine yer buldu.

Son olarak Alın Yazım isimli bir dizide Melek Gürel karakterini canlandırdı. Kendisi aslen Manisalı’dır. Yunus Emre dizisinde Tapduk Emre’nin kızı olan Bacım Sultan’ı canlandırıyor.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:00
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Anahtar Kelimeler:
Pelin OrhunerYunus Emre
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