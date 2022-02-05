Pelin Orhuner kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Pelin Orhuner gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Pelin Orhuner, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Pelin Orhuner kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.
Pelin Orhuner Biyografisi
Son olarak Alın Yazım isimli bir dizide Melek Gürel karakterini canlandırdı. Kendisi aslen Manisalı’dır. Yunus Emre dizisinde Tapduk Emre’nin kızı olan Bacım Sultan’ı canlandırıyor.
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:00