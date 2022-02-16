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Pelin Çalışkanoğlu kimdir? Nerelidir? Pelin Çalışkanoğlu kaç yaşındadır?

Ünlü oyuncu Pelin Çalışkanoğlu 'nun kim olduğuna dair merak edilen Pelin Çalışkanoğlu kimdir, nerede doğmuştur, kaç yaşındadır, nerede oturuyor gibi sorulara sizler için yanıt aradık. İşte ünlü sanatçı Pelin Çalışkanoğlu hakkında detaylar...

16 Şubat 2022 Çarşamba 15:25
Pelin Çalışkanoğlu kimdir? Nerelidir? Pelin Çalışkanoğlu kaç yaşındadır?
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Pelin Çalışkanoğlu kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Pelin Çalışkanoğlu'nun yaşamına dair detaylar...

Pelin Çalışkanoğlu kimdir?

Koruyucu bir ailede büyüyen Pelin Çalışkanoğlu bir röportajında öz ailesinin kendisini İstanbul Kadıköy Fenerbahçe Parkında koruyucu bir aileye verdiğini yedi yaşındayken öğrendiğini söylemiştir. Oyuncu ilk öğrendiği zaman kabullenmesi zor bir durumla karşılaşsa da şimdi iyiki vermişler diye açıklama da yapmıştır.

Oyuncu koruyucu ailesindeki annesinin vefat ettiğini ve babası ile de çok fazla gezdiklerini aktarmaktadır. Öz kardeşini de bir yetiştirme yurduna vermişler ancak artık oarada kalmadığını ve sürekli olarak iletişim halinde olduklarını belirtmiştir.

O yıllardan bu yana içinde bir koruyucu aile deneği kurmak istediğini ve şimdilerde de bu hayalinin peşinden gittiğini açıklamıştır. Günümüzde Kalben Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Deneğini aktif duruma getirmeyi başarmışlardır. 

Öz ailesiyle de ihtiyaçları bakımından görüştüğünü söyleyen oyuncu Haliç Üniversitesi Konservatuvar tiyatro bülümünü bitirmiştir. Pelin Çalışkanoğlu Müşfik Kenter'in öğrencilerindendir. Mezun olduktan sonra oyuncu film ve dizilerde oyunculuk yapmıştır. İstanbul doğumlu olan oyuncu şimdilerde Elif dizisinde Pelin karakterini canlandırmaktadır.

Oyuncunun sevgilisi Aşkın Ekşi AUTOBELLA profesyonel otomobil koruma sistemleri işindedir.



Son Güncelleme: 16.02.2022 15:25
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