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Pelin Akil kimdir? Nerelidir? Hangi yapımlarda yer aldı?

Birçok projede yer alan başarılı oyuncu Pelin Akil kimdir? İşte detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:09
Pelin Akil kimdir? Nerelidir? Hangi yapımlarda yer aldı?
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Başarılı oyuncu Pelin Akil 17.04.1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 
 
Kendisi ilk olarak 2007-2011 yılları arasında Fox TV ekranlarında yayınlanan Arka sıradakiler dizisiyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sonrasında ise Kurt Kanunu dizisinde rol aldı. Kurt Kanunu’nda oynarken aynı zamanda Seksenler adlı dizide Seçil karakterine de hayat veriyordu. Pelin Akil bir süre farklı yapımlarda yer alsa da 6. sezon itibarıyla Seksenler dizisine geri döndü.
 
 
2012 senesinde ise Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandırdı.
 
2014 yine TRT 1’de yayınlanan Kızıl Elma adlı dizide görev aldı. Bunların yanında Aile işi ve Çember gibi projelerde de rol almıştır. Akil, dizilerin yanı sıra tiyatro ve sinema oyunculuğu ile de kariyerini sürdürmeye devam etti.


Son Güncelleme: 05.02.2022 14:09
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Anahtar Kelimeler:
Pelin AkilFox TvShow TvTRT1
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