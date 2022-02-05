Paşhan Yılmazel kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?

Paşhan Yılmazel aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Haberimizde Yılmazel’in biyografi detaylarına yer verilmiştir.

Paşhan Yılmazel

31 Mart 1982 tarihinde Almanya Berlin’de doğmuştur. 1985 yılında ailesiyle beraber Türkiye’ye dönmüştür.

Zeytinbunu Faruk Timurtaş ilköğretim okulunda eğitim görmüştür. Daha sonra İhsan Mermerci Lisesi’ne gitmiştir. Üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Akademi İstanbul Radyo ve Televizyon Bölümü mezunudur.

İlk ekran deneyimi Hayat Bilgisi dizisiyle olmuştur. Dizide Ortega karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Çılgın Dershane’de Mojo karakterine hayat vermiştir. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Tutar mı Tutar dizisinde Cemal karakterine hayat vermiştir.

Aslen Batı Trakyalı’dır. Burası Yunanistan’a bağlıdır. Türkçe’nin yoğun olarak konuşulduğu bir bölgedir.