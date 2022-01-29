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Paketci Kız Skater Girl filminin analizi

Yine çok güzel bir filmi daha yayınlanmadan sizler için araştırıp öneriye sunduk. Filmimizin adı Skater Girl Türkçe anlamı paketçi kıza tabi oluyor. Haziran 2021’de Netflix’e yayın hayatına girecek olan film Hint Spor dramına ışık tutuyor. Skater Girl filminin oyuncu kadrosu, fragman ve Netflix çıkış tarihi dahil Skater Girl hakkında bilmek istediğiniz her şeyi siz oyucularımız için haberimizin detaylarında verdik. Keyifli okumalar.

29 Ocak 2022 Cumartesi 05:09
Paketci Kız Skater Girl filminin analizi
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Skater Girl henüz net bir tarihi olmasa 2021 haziranında Netflix vizyonuna girecek . Kaykay kullananlar ya da ilgisi olan kişiler için oldukça sevilecek bir film. Filmin senaryosunu iki kardeş Vinati Makijany ve Manjari Makijany üstlenmişlerdir. Film Hint-Amerikan Netflix Orijinaliyle sporu da içine barındıran bir dramayı konu almaktadır. Prodüksiyonluğu Skatepark Films ve Mac Productions ilgisiyle gerçekleştirilmiştir.

Hesaplamalara göre Skater Girl vizyona giriş anından itibaren bu sezon içinde Hintli Netflix Original filmi arasında yedinci olarak nitelendirilecek.

Ne zaman Patenci Kız Netflix çıkış tarihi?

Filmin tarihini Netflix açıkladı. 11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanması bekleniyor. Film hem Hintçe hem de İngilizce alt yazısız olarak izlenmesi mümkün. Türkçe dublajının olması konusunda net bir şey belirtilmedi.

Skater Gir Filminin Konusu Nedir?

Film hististan da  Rajasthan kırsal mevkiinde hayata geçilmektedir. Genç bir kız olan Prena köylerine orta yaşlarda bir İngiliz kadının kaykay getirmesi ile kaykaya ilgi duyarak içinde birden spor hayali ürperir. Bu açıdan sonda Prena’ın kaykay hakkında zorluklarla mücadelesini ve başarılarını konu olarak izleyeceğiz.

 

 

 



Son Güncelleme: 29.01.2022 05:09
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Anahtar Kelimeler:
SkatergirlFilmHintNetflix
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