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Özlem Tokaslan kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Özlem Tokaslan, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Özlem Tokaslan kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:45
Özlem Tokaslan kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
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Günümüzde en çok merak edilen isimlerin başında Özlem Tokaslan gelmektedir. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimleri arasında yer alan Özlem Tokaslan, adından söz ettirmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız Özlem Tokaslan kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Özlem Tokaslan Biyografisi

13 Kasım 1973 tarihinde dünyaya gelen başarılı ve tecrübeli oyuncu Özlem Tokaslan, İzmir’de dünyaya gelmiştir ve şu an 48 yaşındadır. Üniversiteden önceki eğitimini İzmir’de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Ana Sanat Dalı Bölümü’nden mezun oldu. 9 Eylül Üniversitesi Şan Eğitimi aldı. Hakkını Helal Et adlı dizide Sebahat karakteriyle akıllarda yer edindi. Daha önce Güzel Köylü, Zehirli Sarmaşık, Ömre Bedel ve Dila Hanım gibi dizilerde boy gösterdi. Yakında FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan No: 309 dizisinin oyuncuları arasında yer alacak.



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:45
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Anahtar Kelimeler:
özlem TokaslanNo: 309
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