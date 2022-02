Özlem Tokaslan kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?

Özlem Tokaslan Biyografisi

13 Kasım 1973 tarihinde dünyaya gelen başarılı ve tecrübeli oyuncu Özlem Tokaslan, İzmir’de dünyaya gelmiştir ve şu an 48 yaşındadır. Üniversiteden önceki eğitimini İzmir’de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Ana Sanat Dalı Bölümü’nden mezun oldu. 9 Eylül Üniversitesi Şan Eğitimi aldı. Hakkını Helal Et adlı dizide Sebahat karakteriyle akıllarda yer edindi. Daha önce Güzel Köylü, Zehirli Sarmaşık, Ömre Bedel ve Dila Hanım gibi dizilerde boy gösterdi. Yakında FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan No: 309 dizisinin oyuncuları arasında yer alacak.