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Özlem Çınar kimdir? Nerelidir? Özlem Çınar kaç yaşındadır?

Ünlü sanatçı Özlem Çınar'ın kim olduğuna dair merak edilen Özlem Çınar kimdir, nerede doğmuştur, kaç yaşındadır, nerede oturuyor gibi sorulara sizler için yanıt aradık. İşte ünlü sanatçı Özlem Çınar hakkında detaylar...

16 Şubat 2022 Çarşamba 18:11
Özlem Çınar kimdir? Nerelidir? Özlem Çınar kaç yaşındadır?
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Özlem Çınar kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Özlem Çınar'ın yaşamına dair detaylar...

Özlem Çınar kimdir?

1974'te (46 yaşında) İstabul'da dünyaya gelen oyuncu Özlem Çınar İstanbul Avcılar'da ilköğretimini tamamladıktan sonra Trakya niversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nü tamamlamıştır.

Başarılı oyuncu Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi almıştır.

2000 yılında Herks Kendi Evinde isimli sinema filminde oynayan Özlem Çınar daha sonra Gülbeyaz, Hürrem Sultan, Kurtlar Vadisi, Aliye, Hayalet, Ne Gezer Aşk Dağlarda ve Arka Sokaklar gibi pek çok projede yer almıştır.

Dizi ve sinema filmlerinin vazgeçilmez oyuncu konumuna gelen Özlem Çınar özellikle Arka Sokaklar'da Aylin karakteri ile tanınmıştır.



Son Güncelleme: 16.02.2022 18:11
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Özlem ÇınarOyuncu
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