İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Özgür Özgülgün kimdir? Nerelidir? Özgür Özgülgün kaç yaşındadır?

Ünlü sanatçı Özgür Özgülgün 'ün kim olduğuna dair merak edilen Özgür Özgülgün kimdir, nerede doğmuştur, kaç yaşındadır, nerede oturuyor gibi sorulara sizler için yanıt aradık. İşte ünlü sanatçı Özgür Özgülgün hakkında detaylar...

07 Mart 2022 Pazartesi 14:20
Özgür Özgülgün kimdir? Nerelidir? Özgür Özgülgün kaç yaşındadır?
Takip Et:

Özgür Özgülgün kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Özgür Özgülgün 'ün yaşamına dair detaylar...

Özgür Özgülgün kimdir?

Özgür Özgülgün memur bir ailenin çocuğu olarak 1973'TE doğdu. Oyuncu ilköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır.

Daah sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nü bitirip 2 yıl da Sanat tarihi asistanı olarak çalışmıştır.

İlk profesyonel oyunculuk tecrübesini Çiçekli Saksı Sokağı adlı oyunda yaşamıştır.

2004'de Buket Dereoğlu ile dünya evine giren oyuncu 2009 yılında boşanmıştır. Özgür Özgülgün'ün bu evliliğinde Can adında bir oğlu olmuştur.

Özel okullarda çocuklar için stand-up gösterileri, çocuk programları ve şovları sunan oyuncunun bunun yanında yazmış olduğu 3 kitabı da bulunmaktadır. Son olarak oyuncu Benim Adım Gültepe dizisinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 07.03.2022 14:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
özgür özgülgünKimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyuncu Ahmet Gülhan kimdir? Ahmet Gülhan nereli, kaç yaşında? Ahmet Gülhan hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Ahmet Gülhan kimdir? Ahmet Gülhan nereli, kaç yaşında? Ahmet Gülhan hangi projelerde yer aldı?
Hülya Gülşen Irmak kimdir?
Hülya Gülşen Irmak kimdir?
Oyuncu Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar nereli, kaç yaşında? Ali Düşenkalkar hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar nereli, kaç yaşında? Ali Düşenkalkar hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Seda Telciler kimdir? Seda Telciler nereli, kaç yaşında? Seda Telciler hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Seda Telciler kimdir? Seda Telciler nereli, kaç yaşında? Seda Telciler hangi projelerde yer aldı?
Cansu Nur Şimşek kimdir, kaç yaşında? Cansu Nur Şimşek'in biyografisi
Cansu Nur Şimşek kimdir, kaç yaşında? Cansu Nur Şimşek'in biyografisi
Oyuncu Ramiz Mullamusa kimdir?
Oyuncu Ramiz Mullamusa kimdir?

Popüler Haberler

Özgür Özgülgün kimdir? Nerelidir? Özgür Özgülgün kaç yaşındadır?
8 Mart 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Mart Salı at yarışı programı
Oyuncu Ahmet Gülhan kimdir? Ahmet Gülhan nereli, kaç yaşında? Ahmet Gülhan hangi projelerde yer aldı?
TJK 7 Mart 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları
Hülya Gülşen Irmak kimdir?
Oyuncu Ali Düşenkalkar kimdir? Ali Düşenkalkar nereli, kaç yaşında? Ali Düşenkalkar hangi projelerde yer aldı?
Oyuncu Seda Telciler kimdir? Seda Telciler nereli, kaç yaşında? Seda Telciler hangi projelerde yer aldı?
Cansu Nur Şimşek kimdir, kaç yaşında? Cansu Nur Şimşek'in biyografisi
Oyuncu Ramiz Mullamusa kimdir?
Seçkin Piriler kimdir?
Kazara Aşk dizisinde hangi marka telefonlar kullanılıyor? Başrol oyuncuları ne kadar ücret alıyor?
Ziraat Bankası kredi borcu erteleme ve yapılandırma nasıl yapılır?
Cansın Özyosun kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi, hangi yapımlarda rol aldı?
Ölümcül Masumiyet filmi konusu nedir ? Oyuncuları kimlerdir ?
Çalışmaya elverişli olmayan işçilerin anne ve babalarına aylık maaş veriliyor
Oyuncu Eser Eyüboğlu kimdir? Eser Eyüboğlu nereli, kaç yaşında? Eser Eyüboğlu hangi projelerde yer aldı?
Buğra Özmüldür kimdir?
Cry Macho filminin vizyon tarihi belli oldu.
Merve Altınkaya kimdir? Merve Altınkaya kaç yaşında, evli mi?
Ramazan Ayında ibadet etmenin sevabı nedir? Günlük hayatta yapılan ibadetleri Ramazan Ayında yapmanın sevabı daha mı fazladır?
Deniz Özmen kaç yaşında? Aslen nereli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.