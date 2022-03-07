Özgür Özgülgün kimdir? Nerelidir? Özgür Özgülgün kaç yaşındadır?

Özgür Özgülgün kimdir, nerede doğmuştur gibi sanatçı hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık. İşte Özgür Özgülgün 'ün yaşamına dair detaylar...

Özgür Özgülgün kimdir?

Özgür Özgülgün memur bir ailenin çocuğu olarak 1973'TE doğdu. Oyuncu ilköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır.

Daah sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nü bitirip 2 yıl da Sanat tarihi asistanı olarak çalışmıştır.

İlk profesyonel oyunculuk tecrübesini Çiçekli Saksı Sokağı adlı oyunda yaşamıştır.

2004'de Buket Dereoğlu ile dünya evine giren oyuncu 2009 yılında boşanmıştır. Özgür Özgülgün'ün bu evliliğinde Can adında bir oğlu olmuştur.

Özel okullarda çocuklar için stand-up gösterileri, çocuk programları ve şovları sunan oyuncunun bunun yanında yazmış olduğu 3 kitabı da bulunmaktadır. Son olarak oyuncu Benim Adım Gültepe dizisinde rol almıştır.