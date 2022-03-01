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Özge Çelik kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Özge Çelik nerede yaşıyor?

Almanya doğumlu güzel oyuncu Özge Çelik'in hayatı sevenleri tarafından araştırılmaya başlandı. Kaç yaşında, nerede doğdu, aslen nereli ? Soruları en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor.

01 Mart 2022 Salı 01:28
Özge Çelik kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Özge Çelik nerede yaşıyor?
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Almanya doğumlu güzel oyuncu Özge Çelik kaç yaşında? Aslen nereli? Soruları izleyicileri tarafından merakla araştırılmaya başlandı.

Özge Çelik kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Özge Çelik 2 Haziran 1990 yılında Berlin’de doğmuştur. Üniversite mezuniyetinden sonra birçok yapımda çalışmıştır. Türkiye’de ilk kez 2011 yılında Kolej Günlüğü isimli dizide Elif karakteri ile kameralara görünmüştür.

Almanya’dayken Soko Leipzig, Showtime, Klinik Am Alex, Nora, Lotte, Face Fiction Real, Ira, Geschwisterliebe, Das Intenat, Danni Lowinski, Die Freischwimmerin, Kückücskind, Notruf Hafenkante, Forcing Function, Soko Stutgart, Die Deutschlehrerin, Die Stein gibi film ve dizilerde role bürünmüştür.

Oyunculuktan başka yoga ve eskrimle ilgilenen Özge Çelik Almanca ve İngilizce dillerini de bilmektedir.



Son Güncelleme: 01.03.2022 01:28
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Anahtar Kelimeler:
özge çelikKolej Günlüğü
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