Ozan Güler kim? Nereli? Ozan Güler biyografisi

1 Ocak 1991 Sivas doğumlu olan oyuncu aslen de Sivas’lıdır. Best Model Of Turkey 2012 yarışmasına katılmış ve üçüncü olmuştur. Oyuncu kariyerine Çılgın Dersane 3 filmi ile başlamış ve O Hayat Benim isimli dizi ile adını duyurmuştur.