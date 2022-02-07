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Ozan Güler kim? Nereli? Ozan Güler biyografisi

Yakışıklı oyuncu Ozan Güler yakışıklılığı ile birçok kişinin gönlünü fethetti. Peki Ozan Güler kim, nereli? İşte Ozan Güler biyografisi…

07 Şubat 2022 Pazartesi 15:23
Ozan Güler kim? Nereli? Ozan Güler biyografisi
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1 Ocak 1991 Sivas doğumlu olan oyuncu aslen de Sivas’lıdır. Best Model Of Turkey 2012 yarışmasına katılmış ve üçüncü olmuştur. Oyuncu kariyerine Çılgın Dersane 3 filmi ile başlamış ve O Hayat Benim isimli dizi ile adını duyurmuştur.



Son Güncelleme: 07.02.2022 15:23
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