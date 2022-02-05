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Ozan Ağaç kimdir? Ozan Ağaç hakkında bilgiler

Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Ozan Ağaç'ın hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Ozan Ağaç Börü dizisindeki Baran Harput karakterine hayat vermektedir.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:47
Ozan Ağaç kimdir? Ozan Ağaç hakkında bilgiler
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Börü, İçerde ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerde yer alan Ozan Ağaç'ın hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Ozan Ağaç kimdir?

Ozan Ağaç, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Dizi ve filmlerin yanı sıra bir çok reklam filminde seslendirme yapan Ozan Ağaç, Koçtaş, Akbank ve Allianz markalarının reklamlarında seslendirme yapmıştır. Artvinli olduğu bilinen Ozan Ağaç, Börü, Karadayı ve İçerde gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer almıştır.

Ozan Ağaç rol aldığı yapımlar

Dağ 2

Türk Malı

Bu Kalp Seni Unutur mu?

Sarıkamış Çocukları

İçerde

Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Karadayı

Kahramanlar

Börü



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:47
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OzanAğaç
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