Ozan Ağaç kimdir? Ozan Ağaç hakkında bilgiler

Börü, İçerde ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerde yer alan Ozan Ağaç'ın hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Ozan Ağaç kimdir?

Ozan Ağaç, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Dizi ve filmlerin yanı sıra bir çok reklam filminde seslendirme yapan Ozan Ağaç, Koçtaş, Akbank ve Allianz markalarının reklamlarında seslendirme yapmıştır. Artvinli olduğu bilinen Ozan Ağaç, Börü, Karadayı ve İçerde gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer almıştır.

Ozan Ağaç rol aldığı yapımlar

Dağ 2

Türk Malı

Bu Kalp Seni Unutur mu?

Sarıkamış Çocukları

İçerde

Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Karadayı

Kahramanlar

Börü