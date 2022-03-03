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Oyuncu,manken Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nereli, kaç yaşında?

Oyuncu, manken Mert Öcal kimdir? Mert Öcal Mert Öcal nereli? Mert Öcal kaç yaşında? Mert Öcal evli mi? Mert Öcal hangi dizilerde oynadı? Herkes oyuncu ve manken Mert Öcal'ın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor. İşte oyuncu ve manken Mert Öcal'ın hayatına dair detaylar...

03 Mart 2022 Perşembe 01:17
Oyuncu,manken Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu ve manken Mert Öcal’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Mert Öcal kimdir?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelen Mert Öcal, 2004 yılında katıldığı Best Model of The World yarışmasını kazanmıştır. Mankenlik ve oyunculuk yaparak hayatını devam ettiren yakışıklı oyuncu, Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra Arka Sokaklar dizisinde oynadı. Dizi kariyerinin ardından Survivor adlı yarışmaya katıldı. 1.93 boyunda, yeşil gözlü olan oyuncunun burcu ise Terazi’dir.



Son Güncelleme: 03.03.2022 01:17
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