Oyuncu Zerrin Sümer kimdir? Zerrin Sümer hakkında bilgiler

1 Ocak 1945 yılında İzmir’de dünyaya gelen başarılı oyuncu, bu zamana kadar birçok önemli yapıtlarda yer alırken halen televizyonlarda kendini gösteriyor. 76 yaşındaki usta oyunca üniversite eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olurken aynı zamanda devlet tiyatrolarında profesyonel olarak görev yapmaktadır. Ankara Meydan Sahnesinde özel tiyatrolara çıkan oyuncu 1996 senesinde BKM oyuncusu olmuş daha sonra sinema dizi hayatına atılmıştır.





Günay Tuncel ile evlenen ve daha sonra yollarını ayıran Sümer, 1978 yılında Büke adında bir oğlu doğmuştur. Memleketi Sinop olan oyuncu son olarak kendini Star Tv’nin sevilen dizisi ‘Sefirin Kızı’ dizisinde yer almıştır.





Zerrin Sümer’in yer aldığı projeler;