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Oyuncu Zerrin Sümer kimdir? Zerrin Sümer hakkında bilgiler

Usta oyuncu Zerrin Sümer, Türk televizyon tarihinde önemli projelerde yer alırken halen oyunculuk yapmaya devam ediyor. İzleyiciler yetenekli oyuncunun hangi projelerde yer aldığını merak ederken sizler için Zerrin Sümer’in kim olduğunu araştırdık. İşte Zerrin Sümer hakkında bilgiler

22 Şubat 2022 Salı 18:21
Oyuncu Zerrin Sümer kimdir? Zerrin Sümer hakkında bilgiler
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1 Ocak 1945 yılında İzmir’de dünyaya gelen başarılı oyuncu, bu zamana kadar birçok önemli yapıtlarda yer alırken halen televizyonlarda kendini gösteriyor. 76 yaşındaki usta oyunca üniversite eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olurken aynı zamanda devlet tiyatrolarında profesyonel olarak görev yapmaktadır. Ankara Meydan Sahnesinde özel tiyatrolara çıkan oyuncu 1996 senesinde BKM oyuncusu olmuş daha sonra sinema dizi hayatına atılmıştır.

 Günay Tuncel ile evlenen ve daha sonra yollarını ayıran Sümer, 1978 yılında Büke adında bir oğlu doğmuştur. Memleketi Sinop olan oyuncu son olarak kendini Star Tv’nin sevilen dizisi ‘Sefirin Kızı’ dizisinde yer almıştır.

Zerrin Sümer’in yer aldığı projeler;

  • Zeytin Tepesi,
  • Düğün Denek,
  • Meryem,
  • Kardelen,
  • Saklı Hayatlar,
  • 2 Süper Film Birden,
  • Vizontele Tuuba,
  • Vizontele,
  • ​Karılar Koğuşu,
  • Kiracı,
  • Züğürt Ağa,
  • ​Yanlış Numara
  •  Aslan Ailem
  • Sefirin Kızı


Son Güncelleme: 22.02.2022 18:21
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Anahtar Kelimeler:
Zerrin SümerOyuncu
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