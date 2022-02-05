Oyuncu Vural Çelik kimdir? Nerelidir? Kısa biyografisi

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:57
18 Mart 1973 tarihinde hayata gözlerini açan Vural Çelik
, 48 yaşındadır. Ankara ilimizde doğan Çelik, orta ve lise eğitimi sırasında taklit yeteneği ile insanların ilgisini çekmiştir. 1989 yılında 16 yaşındayken Levent Kırca Tiyatrosu’na başvurmuştur ve böylece tiyatro onun bir parçası olmuştur. Zamanında ATV ekranlarında izlediğimiz Avrupa Yakası adlı dizide hayat verdiği Kubilay
karakteri ile ün kazanan Vural Çelik, en son TRT1 ekranlarında izlediğimiz Seksenler
adlı dizide Niyazi
karakterine hayat vermiştir.
Son Güncelleme: 05.02.2022 15:57
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