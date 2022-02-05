Oyuncu Vural Çelik kimdir? Nerelidir? Kısa biyografisi

18 Mart 1973 tarihinde hayata gözlerini açan, 48 yaşındadır. Ankara ilimizde doğan Çelik, orta ve lise eğitimi sırasında taklit yeteneği ile insanların ilgisini çekmiştir. 1989 yılında 16 yaşındayken Levent Kırca Tiyatrosu’na başvurmuştur ve böylece tiyatro onun bir parçası olmuştur. Zamanında ATV ekranlarında izlediğimiz Avrupa Yakası adlı dizide hayat verdiğikarakteri ile ün kazanan Vural Çelik, en son TRT1 ekranlarında izlediğimizadlı dizidekarakterine hayat vermiştir.