İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Oyuncu Vural Çelik kimdir? Nerelidir? Kısa biyografisi

Yetenekli oyuncu Vural Çelik hakkında edindiğimiz bilgilere bu yazımızda sizler için yer verdik. Vural Çelik'ın kısa biyografisi yazımızın devamında yer almaktadır.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:57
Oyuncu Vural Çelik kimdir? Nerelidir? Kısa biyografisi
Takip Et:

18 Mart 1973 tarihinde hayata gözlerini açan Vural Çelik, 48 yaşındadır. Ankara ilimizde doğan Çelik, orta ve lise eğitimi sırasında taklit yeteneği ile insanların ilgisini çekmiştir. 1989 yılında 16 yaşındayken Levent Kırca Tiyatrosu’na başvurmuştur ve böylece tiyatro onun bir parçası olmuştur. Zamanında ATV ekranlarında izlediğimiz Avrupa Yakası adlı dizide hayat verdiği Kubilay karakteri ile ün kazanan Vural Çelik, en son TRT1 ekranlarında izlediğimiz Seksenler adlı dizide Niyazi karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Vural ÇelikBiyografiKubilayNiyaziSeksenler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?

Popüler Haberler

1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 5 Şubat 2022 Cumartesi Bitcoin ne kadar oldu?
Ömer Konakçı kimdir? Ömer Konakçı kaç yaşında, nereli?
Berrin Şeker Civil kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Yeni dizi Adım Başı Kafe oyuncuları, konusu ve karakterleri merak ediliyor
Cahit Gök kimdir?
Nadir Sarıbacak kimdir?
Şeyda Terzioğlu kimdir? Şeyda Terzioğlu kaç yaşında, nereli?
Oyuncu Erol Alpsoykan kimdir? Kısa biyografisi
Ahmet Olgun Sünear kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?
Başarılı oyuncu Kazım Akşar kimdir? Nerelidir? Kazım Akşar nerede yaşıyor?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
E-devlet sisteminden 'SGK Borcu Yoktur' yazısı nasıl alınır ?
Sinan Çalışkanoğlu kimdir? Nerelidir? Sinan Çalışkanoğlu kaç yaşında?
TRT 1 Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi oyuncuları kimler? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncu kadrosu açıklandı
Zuhal Topal’la Sofrada Güray Yaprak kimdir kaç yaşındadır?
Erkan Can kimdir, nerede doğmuştur? Erkan Can evli mi? Erkan Can kaç yaşında?
Güneş Zavrak kimdir, nerelidir, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?
Kırmızı Oda dizisinin yeni konuğu Esra Ronabar diziye dahil oluyor! Esra Ronabar Kırmızı Oda dizisinde hangi karakteri canlandıracak?
Oyuncu Vural Çelik kimdir? Nerelidir? Kısa biyografisi
Ali İl kimdir? Ali İl kaç yaşında, nereli?
Yedi Numara dizisindeki Ayten kimdir? Oyuncu Ayça Mutlugil kimdir? Ayça Mutlugil nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.