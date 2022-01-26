Oyuncu ve yönetmen Ferhat Şimşek kim? Kaç yaşında?

5 Aralık 1988 doğumlu olan Ferhat Şimşek, esnaf bir ailenin 4. Çocuğu olarak Gaziantep’te doğmuştur. 2014 yılında Korsan isimli kısa filmde, 2015 yılında Karagül isimli dizide ve 2017 yılında Konuş Nolur isimli kısa filmde oynayan Şimşek, yönetmenlik ve oyunculuk yapmaktadır.

Başta oyunculuk ile yönetmenlik mesleğini alaylı olarak devam ettiren Şimşek, sonrasında profesyonelleşerek kamera önü, drama ve diksiyon eğitimleri almıştır.

Gaziantep Üniversitesi Konservatuvar Müzik Bölümü mezunu olan Şimşek, 2014 yılında Antalya Uluslararası 51. Film şenliğinde gerçekleştirilen yönetmenlik dalı müsabakalarında 1. Ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Şimşek kendisi gibi oyuncu olan Gizem Camcı ile evli.

Şuanda Oyuncuevi Ajans ve Eğitim Merkezi’nde kamera önü eğitim hocalığı ile oyuncu koçluğu yapan Şimşek, İstanbul’da yaşıyor.

Oynadığı projeler