Oyuncu ve yönetmen Ferhat Şimşek kim? Kaç yaşında?

5 Aralık 1988 doğumlu olan Ferhat Şimşek, esnaf bir ailenin 4. Çocuğu olarak Gaziantep’te doğmuştur. 2014 yılında Korsan isimli kısa filmde, 2015 yılında Karagül isimli dizide ve 2017 yılında Konuş Nolur isimli kısa filmde oynayan Şimşek, yönetmenlik ve oyunculuk yapmaktadır.
Başta oyunculuk ile yönetmenlik mesleğini alaylı olarak devam ettiren Şimşek, sonrasında profesyonelleşerek kamera önü, drama ve diksiyon eğitimleri almıştır.
Şimşek kendisi gibi oyuncu olan Gizem Camcı ile evli.
Şuanda Oyuncuevi Ajans ve Eğitim Merkezi’nde kamera önü eğitim hocalığı ile oyuncu koçluğu yapan Şimşek, İstanbul’da yaşıyor.
Oynadığı projeler
- Söz (Büyük Bey Asistan)
- Arka Sokaklar (Mafya koruma)
- Kızım ve Ben (Özel Harekat Polisi)
- Son Çıkış (Seyyar satıcı)
- Ölümlü Dünya (Pazar hal sorumlusu)
- Kalp Atışı (Pilot)
- Kayıtdışı
- Aşk Okulu (Hattat)
Son Güncelleme: 26.01.2022 05:14