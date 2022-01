1978 yılında İskenderun’da doğan Ergin, İskenderun Anadolu Lisesi ve Libya’da İngiliz Koleji’nde eğitim gördü. Eğitimini daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile sürdürdü. 2000 yılında iseliğe başlamış ve Best Model Of Turkey ve Best Model Of Worl yarışmalarında ismini duyurmuştur. Ardındanluk eğitimini Tekand Studios’da yaptı. Oyunculuk eğitimini aldıktan sonra ilk oyunculuk deneyimini 2000 yılında Fosforlu Cevriye adlı filmde göstermiştir. Ardından 2004 yılında Küçük Ağa adlı dizide Yusuf karakterine can vermiştir.

Ergin, Şarkıcı, İffet, Sakın Söyleme, Öteki Oğul ve Aşk Nerede, Gümüş, Hacı, Genco, Uygun Adım Aşk, Galip Derviş, Küçük Ağa ve Cesur Yürek gibi yapımlarda da oyunculuk performansını göstermiştir.