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Oyuncu Uğur Polat kimdir? Uğur Polat nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Uğur Polat kimdir? Uğur Polat nereli? Uğur Polat kaç yaşında? Uğur Polat evli mi? Uğur Polat oyunculuk eğitimini nerede aldı? Uğur Polat hangi dizilerde rol aldı? Herkes oyuncu Uğur Polat'ın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:18
Oyuncu Uğur Polat kimdir? Uğur Polat nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Uğur Polat’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Uğur Polat kimdir?

Uğur Polat, 4 Eylül 1961 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir. Uğur Polat 1978 yılında Ankara Sanat Tiyatrosuna dahil olmasıyla beraber Mimar Sinan Üniversitesi Devlet konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Pek çok sinema filminde ödül alan usta oyuncu 2014 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde Kandemir Nevizade karakterine hayat vermiştir. Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Kraliçesi adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:18
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