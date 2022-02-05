Oyuncu Uğur Polat kimdir? Uğur Polat nereli, kaç yaşında?

Uğur Polat kimdir?

Herkesin merak konusu olan oyuncu’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Uğur Polat, 4 Eylül 1961 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir. Uğur Polat 1978 yılında Ankara Sanat Tiyatrosuna dahil olmasıyla beraber Mimar Sinan Üniversitesi Devlet konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Pek çok sinema filminde ödül alan usta oyuncu 2014 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde Kandemir Nevizade karakterine hayat vermiştir. Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Kraliçesi adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.