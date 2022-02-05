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Oyuncu Tolga Ortancıl kimdir? Kısa biyografisi

Yetenekli oyuncu Tolga Ortancıl hakkında edindiğimiz bilgilere bu yazımızda yer verdik. Tolga Ortancıl'ın kısa biyografi yazısını okumanızı tavsiye ederiz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:14
Oyuncu Tolga Ortancıl kimdir? Kısa biyografisi
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21 Mayıs 1992 tarihinde hayata gözlerini açan Tolga Ortancıl, 28 yaşındadır. İzmir ilimizin Konak ilçesinde doğan Ortancıl, Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyonculuk bölümünü bitirmiştir. Mezun olduktan sonra Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu ve 35Buçuk’tan tiyatro eğitimi görmüştür. Oyunculuğa ilk defa TRT1’de yayınlanan Elde Var Hayat adlı dizide hayat verdiği Kaan karakteri ile adım atmıştır. Kendisini daha sonra Sevda Kuşun Kanadında, İzzet Kaptan ve Kuzey Güney gibi yapımlarda gördük.

Tolga Ortancıl aynı zamanda Güzel köylü adlı yapımda Celal karakterine hayat vermiştir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:14
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Tolga OrtancılBiyografi
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