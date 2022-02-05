Oyuncu Tolga Ortancıl kimdir? Kısa biyografisi

21 Mayıs 1992 tarihinde hayata gözlerini açan, 28 yaşındadır. İzmir ilimizin Konak ilçesinde doğan Ortancıl, Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyonculuk bölümünü bitirmiştir. Mezun olduktan sonra Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu ve 35Buçuk’tan tiyatro eğitimi görmüştür. Oyunculuğa ilk defa TRT1’de yayınlanan Elde Var Hayat adlı dizide hayat verdiği Kaan karakteri ile adım atmıştır. Kendisini daha sonra Sevda Kuşun Kanadında, İzzet Kaptan ve Kuzey Güney gibi yapımlarda gördük.

Tolga Ortancıl aynı zamanda Güzel köylü adlı yapımda Celal karakterine hayat vermiştir.

