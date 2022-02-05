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Oyuncu Sümeyra Koç kimdir?

Ekranların güzel ve genç yıldız oyuncusu Sümeyra Koç, farklı dizi ve filmlerde oynayama devam ediyor. Sümeyra Koç, Sen Çal Kapımı adlı dizide boy göstermişti. Sümeyra Koç hakkında her şey haberimizde yer alıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:23
Oyuncu Sümeyra Koç kimdir?
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Ekranların güzel ve genç oyuncusu Sümeyra Koç, 1988 İstanbul doğumludur. Bu zamana kadar birçok dizi, film ve reklam gibi projelerde yer alarak boy göstermiştir. Oyunculuğuyla beğeni toplayan Koç, daha birçok dizide boy göstermeye çalışıyor. 

Tam bir melez güzeli olan oyuncu Koç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler bölüm mezunudur. Erasmus programıyla birlikte Avrupa görme imkanına sahip olmuştur. Türkiye'ye döndüğünde ise Craft Oyunculuk Atölyesi ve Sadri Alışık Kültür Merkez'inde oyunculuk eğitimleri alşmıştır. 

İlk tecrübesi Galip Derviş ile olmuştur. Ardından birçok dizide rol alan güzel oyuncunun tanınırlığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Farah karakteri ile olmuştur. Şu anda da Sen Çal Kapımı dizisinde Mira karakterini oynuyor.

Yer aldığı dizi ve filmler;

2013 Şevkat Yerimdar -
2015 Saruhan Zeynep
Televizyon
Yıl Adı Rolü
2010-2014 Lale Devri -
2013 Galip Derviş Dilek
2013-2014 Sana Bir Sır Vereceğim Şifacı (Duru)
2014 Kurt Seyit ve Şura Havva
2014 Otel Divane Pervin
2015 Günebakan Günce
2015 Kara Kutu Zeynep
2015-2017 Kiralık Aşk -
2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları Farah
2021 Sen Çal Kapımı Mira


Son Güncelleme: 05.02.2022 14:23
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Anahtar Kelimeler:
OyuncuSen çal KapımıSümeyra Koç
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