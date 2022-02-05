Oyuncu Sümeyra Koç kimdir?

Ekranların güzel ve genç oyuncusu Sümeyra Koç, 1988 İstanbul doğumludur. Bu zamana kadar birçok dizi, film ve reklam gibi projelerde yer alarak boy göstermiştir. Oyunculuğuyla beğeni toplayan Koç, daha birçok dizide boy göstermeye çalışıyor.

Tam bir melez güzeli olan oyuncu Koç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler bölüm mezunudur. Erasmus programıyla birlikte Avrupa görme imkanına sahip olmuştur. Türkiye'ye döndüğünde ise Craft Oyunculuk Atölyesi ve Sadri Alışık Kültür Merkez'inde oyunculuk eğitimleri alşmıştır.

İlk tecrübesi Galip Derviş ile olmuştur. Ardından birçok dizide rol alan güzel oyuncunun tanınırlığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Farah karakteri ile olmuştur. Şu anda da Sen Çal Kapımı dizisinde Mira karakterini oynuyor.

Yer aldığı dizi ve filmler;