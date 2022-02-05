Oyuncu Sümeyra Koç kimdir?

Ekranların güzel ve genç oyuncusu Sümeyra Koç, 1988 İstanbul doğumludur. Bu zamana kadar birçok dizi, film ve reklam gibi projelerde yer alarak boy göstermiştir. Oyunculuğuyla beğeni toplayan Koç, daha birçok dizide boy göstermeye çalışıyor.
İlk tecrübesi Galip Derviş ile olmuştur. Ardından birçok dizide rol alan güzel oyuncunun tanınırlığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Farah karakteri ile olmuştur. Şu anda da Sen Çal Kapımı dizisinde Mira karakterini oynuyor.
Yer aldığı dizi ve filmler;
|2013
|Şevkat Yerimdar
|-
|2015
|Saruhan
|Zeynep
|Yıl
|Adı
|Rolü
|2010-2014
|Lale Devri
|-
|2013
|Galip Derviş
|Dilek
|2013-2014
|Sana Bir Sır Vereceğim
|Şifacı (Duru)
|2014
|Kurt Seyit ve Şura
|Havva
|2014
|Otel Divane
|Pervin
|2015
|Günebakan
|Günce
|2015
|Kara Kutu
|Zeynep
|2015-2017
|Kiralık Aşk
|-
|2017-2018
|Fazilet Hanım ve Kızları
|Farah
|2021
|Sen Çal Kapımı
|Mira
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:23