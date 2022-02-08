Oyuncu Sinem Karel Gürtekin kimdir? Sinem Karel Gürtekin nereli, kaç yaşında?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Sinem Karel Gürtekin’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Sinem Karel Gültekin kimdir?

Sinem Karel Gültekin, 4 Mart 1994 tarihinde Mersin’de dünyaya gelmiştir. 27 yaşında olan Gürtekin, 3 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. ilköğretim, orta ve Lise eğitimini Mersin’de tamamlamıştır. Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğrencisi olarak eğitimini sürdürmektedir. Kısa bir zaman Kral Tv’de müzik programı sunuculuğu da yapan Gürtekin, Yalan Dünya, Mayıs Kraliçesi ve Kanatsız Kuşlar gibi projelerde yer almıştır. Ayrıca Çukur isimli dizide Sultan (Perihan Savaş) kişiliğinin gençlik senelerini canlandırmıştır.