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Oyuncu Sinem Karel Gürtekin kimdir? Sinem Karel Gürtekin nereli, kaç yaşında?

Oyuncu Sinem Karel Gültekin kimdir? Sinem Karel Gültekin nereli? Sinem Karel Gültekin kaç yaşında? Sinem Karel Gültekin nerede eğitim aldı? Sinem Karel Gültekin evli mi? Herkes oyuncu Sinem Karel Gültekin'in hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

08 Şubat 2022 Salı 22:10
Oyuncu Sinem Karel Gürtekin kimdir? Sinem Karel Gürtekin nereli, kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu Sinem Karel Gürtekin’in hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Sinem Karel Gültekin kimdir?

Sinem Karel Gültekin, 4 Mart 1994 tarihinde Mersin’de dünyaya gelmiştir. 27 yaşında olan Gürtekin, 3 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. ilköğretim, orta ve Lise eğitimini Mersin’de tamamlamıştır. Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğrencisi olarak eğitimini sürdürmektedir. Kısa bir zaman Kral Tv’de müzik programı sunuculuğu da yapan Gürtekin, Yalan Dünya, Mayıs Kraliçesi ve Kanatsız Kuşlar gibi projelerde yer almıştır. Ayrıca Çukur isimli dizide Sultan (Perihan Savaş) kişiliğinin gençlik senelerini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 08.02.2022 22:10
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