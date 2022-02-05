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Oyuncu Samet Sırmalı kimdir? Samet Sırmalı nereli kaç yaşında?

Oyuncu Samet Sırmalı kimdir? Samet Sırmalı nereli? Samet Sırmalı kaç yaşında? Samet Sırmalı oyunculuk eğitimini nerede aldı? Samet Sırmalı evli mi? Samet Sırmalı hangi dizilerde rol aldı? Herkes tarafından merak konusu olan yakışıklı oyuncu Samet Sırmalı'nın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:18
Oyuncu Samet Sırmalı kimdir? Samet Sırmalı nereli kaç yaşında?
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Herkesin merak konusu olan oyuncu, manken ve model Samet Sırmalı’nın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Samet Sırmalı kimdir?

Samet Sırmalı, 6 Ekim 1989 yılında İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir. Yakışıklı oyuncu, aynı zamande modellik ve mankenlik yapmaktadır. Eğitim hayatını İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölümünde devam ettiren Samet Sırmalı, Best Model Of Turkey 2009 Best Physics müsabakasında en iyi fizik ve Best Model Of Turkey 2010 3.sü ödüllerini almaya hak kazanmıştır. Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Mayıs Kraliçesi adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak olan yakışıklı oyuncu Samet Sırmalı, aslen Bulgaristan göçmenidir.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:18
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