Oyuncu Samet Sırmalı kimdir? Samet Sırmalı nereli kaç yaşında?

Herkesin merak konusu olan oyuncu, manken ve model Samet Sırmalı’nın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Samet Sırmalı kimdir?

Samet Sırmalı, 6 Ekim 1989 yılında İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir. Yakışıklı oyuncu, aynı zamande modellik ve mankenlik yapmaktadır. Eğitim hayatını İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölümünde devam ettiren Samet Sırmalı, Best Model Of Turkey 2009 Best Physics müsabakasında en iyi fizik ve Best Model Of Turkey 2010 3.sü ödüllerini almaya hak kazanmıştır. Yeni sezonda Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayanadlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alacak olan yakışıklı, aslen Bulgaristan göçmenidir.