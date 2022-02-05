Oyuncu Şakir Güler kimdir? Şakir Güler hakkında bilgiler

1987 senesinde dünyaya gelen oyuncu üniversite eğitimini İstanbul Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Tiyatro Bölümü okuyarak mezun oldu. İstanbul doğumlu 33 yaşındaki oyuncu TRT 1 ekranlarında ‘Sevda Kuşun Kanadında’ dizisinde rol aldı. Film ve Drama üzerine eğitim alan ve başarı ile tamamlayan oyuncu Nalan Yıldırım Casting ve Manahement’a bağlı olarak çalışmaktadır. Yakışıklı oyuncu televizyon ekranlarında kendini göstermesi ile birlikte oyunculuğu izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. 2011 senesinde ‘Huzurum Kalmadı’ dizisinde rol alan oyuncu daha sonra ‘Sevda Kuşun Kanadında’ dizisinde rol aldı. 2014 senesinde ‘Alın Yazım’ projesinde seyircisi ile buluşan Şakir Güler, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisinde kendini gösterdi. Son olarak ‘Tek Yürek’ dizisinde yer aldı.

