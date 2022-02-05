İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Oyuncu Şakir Güler kimdir? Şakir Güler hakkında bilgiler

Televizyon ekranlarında kendini gösteren oyuncu Şakir Güler izleyiciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. TRT 1 ekranlarında kendini gösteren oyuncu kimdir? Şakir Güler hakkında bilgiler haberimizde

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:21
Oyuncu Şakir Güler kimdir? Şakir Güler hakkında bilgiler
Takip Et:

1987 senesinde dünyaya gelen oyuncu üniversite eğitimini İstanbul Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Tiyatro Bölümü okuyarak mezun oldu. İstanbul doğumlu 33 yaşındaki oyuncu TRT 1 ekranlarında ‘Sevda Kuşun Kanadında’ dizisinde rol aldı.  Film ve Drama üzerine eğitim alan ve başarı ile tamamlayan oyuncu Nalan Yıldırım Casting ve Manahement’a bağlı olarak çalışmaktadır. Yakışıklı oyuncu televizyon ekranlarında kendini göstermesi ile birlikte oyunculuğu izleyiciler tarafından oldukça beğenildi.  2011 senesinde ‘Huzurum Kalmadı’ dizisinde rol alan oyuncu daha sonra ‘Sevda Kuşun Kanadında’ dizisinde rol aldı. 2014 senesinde ‘Alın Yazım’ projesinde seyircisi ile buluşan Şakir Güler, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisinde kendini gösterdi. Son olarak ‘Tek Yürek’ dizisinde yer aldı.




Son Güncelleme: 05.02.2022 14:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şakir GülerOyuncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavuz Şeker kimdir?
Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi

Popüler Haberler

Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Leyla Sayar kimdir? Leyla Sayar'ın hayatı
Berrak Kuş kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?
Hakan Boyav kimdir?
Oyuncu Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman nereli, kaç yaşında?
2021 Veraset ve intikal vergisi hesaplaması nasıl yapılır?
Alihan Türkdemir kim, kaç yaşında? Alihan Türkdemir aslen nereli?
KYK yurtları hangi şartlarda öğrenciye çıkıyor?
Diş Ağrısı Nasıl Geçer, Diş Ağrısına İyi Gelen Şeyler Nelerdir?
Erman Okay kimdir, nerede doğmuştur? Erman Okay evli mi? Erman Okay kaç yaşında?
Merve Sevi kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?
Oyuncu Filiz Akın kimdir? Filiz Akın nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Ekin Türkmen kimdir? Ekin Türkmen nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Ali Sunal kimdir?
Oyuncu Uğur Polat kimdir? Uğur Polat nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Beste Kökdemir kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.