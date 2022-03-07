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Oyuncu Ramiz Mullamusa kimdir?

TRT 1 ekranlarının her hafta cumartesi akşamları ekrana gelen müthiş dizisi Gönül Dağı, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosu, konusu, arka fon müzikleriyle ve eşsiz güzellikte çekilen doğasıyla izleyenleri mest etmeye devam ediyor. Son zamanların en güzel hafta sonu dizisi seçilen Gönül Dağı heyecanla devam ediyor. Oyuncularından Aziz karakteri internette en çok aranan isimlerden oldu. İşte Aziz kim? Haberin detayları burada..

07 Mart 2022 Pazartesi 08:06
Oyuncu Ramiz Mullamusa kimdir?
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TRT 1 ekranlarının hafta sonu dizisi olarak bilinen Gönül Dağı reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunun ustalığı, senaryonun büyüleyiciliği ve eşsiz doğa manzaralarıyla dikkatleri üzerine çeken Gönül Dağı fon müzikleriyle de birçok diziye kendini önek göstertti. 

Dizide Azizkarakterini canlandıran Ramiz Mullamusa, en çok merak edilen isimlerin başında geldi. Bizde siz değerli okuyucularımız için Ramiz Mullamusa hakkında merak edilen her şeyi derledik.

Aziz'in annesi dizide yürüyememektedir. Annesi yürütmek içintüm teknolojik olanakları deneyen biri olarak tanınır. Babası annesini çok doktora götürmüş ama bir türlü annesi iyileşmemiştir. 20'li yaşlarda olan Aziz, akıllı ve çalışkan olmasıyla ön plana çıkan bir karakterdir. Bir makine icat etmiş fakat destek alamayınca yarıda kalmış. Başka yerlerde böyle icatlarla uğraşan insanların varlığından haberdar olan Aziz, onlarla iletişime geçecektir. 

Ramiz Mullamusa, Sekoloji Menajerliğin oyuncusu olup iki seneden  beri çeşitli dizi, film ve reklamlarda oynamıştır. Beni Bırakma, Aşk 101 ve Gönül Dağı dizilerinde yer aldı. 

1999 doğumlu 22 yaşındadır. Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. 



Son Güncelleme: 07.03.2022 08:06
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Gönül DağıRamiz MullamusaAziz
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