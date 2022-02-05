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Oyuncu Özge Korkmaz kimdir?

Ekranların güzel oyuncusu Özge Korkmaz, dizi ve filmlerde oynamaya devam ediyor. Sevilen oyuncu her girdiği projede başarılı olmaya devam ediyor. Oyuncu Özge Korkmaz hakkında bilmediğiniz her şey burada.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:24
Oyuncu Özge Korkmaz kimdir?
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Türk dizi, sinema oyuncusu olan Özge Korkmaz, 1983 İstanbul doğumludur. Bu zamana kadar birçok projede yer almıştır. 

Anadolu Üniversitesi Tiyatro Ana Sanat Dalı bölüm mezunudur. 

Yer aldığı oyunlar;

2012 – 2013 Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını (İstanbul Devlet Tiyatrosu)
2010 – 2011 Macbeth (Yön: Mehmet Birkiye) (Tiyatro Pangar)
2010 – 2011 Troyalı Kadınlar (Yön: Ayla Algan) (TAL)
2009 – 2010 Hayvan Çiftliği (Yön: Erdal Beşikçioğlu) (Anadolu Üniversitesi)

2009 – 2010 Guenica (Yön: Erol Keskin) (Anadolu Üniversitesi)

Oynadığı diziler;
2015  Fabrika Kızı
2013  Adını Kalbime Yazdım
2011 Anneler ile Kızları

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:24
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Anahtar Kelimeler:
özge KorkmazOyuncuDizi
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