Oyuncu Özge Korkmaz kimdir?

Türk dizi, sinema oyuncusu olan Özge Korkmaz, 1983 İstanbul doğumludur. Bu zamana kadar birçok projede yer almıştır.

Anadolu Üniversitesi Tiyatro Ana Sanat Dalı bölüm mezunudur.

Yer aldığı oyunlar;

2012 – 2013 Aşkımız Aksaray’ın En Büyük Yangını (İstanbul Devlet Tiyatrosu)

2010 – 2011 Macbeth (Yön: Mehmet Birkiye) (Tiyatro Pangar)

2010 – 2011 Troyalı Kadınlar (Yön: Ayla Algan) (TAL)

2009 – 2010 Hayvan Çiftliği (Yön: Erdal Beşikçioğlu) (Anadolu Üniversitesi)



2009 – 2010 Guenica (Yön: Erol Keskin) (Anadolu Üniversitesi)

Oynadığı diziler;

2015 Fabrika Kızı

2013 Adını Kalbime Yazdım

2011 Anneler ile Kızları