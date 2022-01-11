Oyuncu Oya Alasya kimdir?

Oya Alasya, Zeki Alasya'nın ilk eşidir. 1949 İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. 1.65 boyunda olan Alasya, 62 kilodur. Tiyatro ve sinema kökenli oyuncudur. Asıl adı Oya Melladır. Zeki Alasya'dan Zeynep adında kızı var.

1960 senesinde Zeki Alasya ile yolları birleşen Oya Alasya, oyunculuğa adımını bu yıllarda attı. Tiyatro ve sinema filmlerinde sıkça yer aldı. İstanbul'da mesleğini öğrendi. 1969 senesinde Zeki Alasya ile dünya evine girdi.

Oya Alasya'nın en tanınır olan filmi Sev Kardeşim, bu yıllarda bile en çok izlenen filmidir. Oyunculuğu için bir dönüm noktasıdır. Zeynep adında kızı dünyaya geldikten sonra oyunculuğu bıraktı. Ardından Zeki Alasya ile yollarını ayırdı. Adını Türk sinemasında başarılı filmlerle duyuran Alasya'nın rol aldığı yapımlar şunlardır;

Kapıcının Kızı- 1970

Üç Gelin Altı Damat- 1970

Tamam mı Devam mı?- 1970

Sev Kardeşim- 1972

Köyden İndim Şehire- 1974

Salak Milyoner- 1974