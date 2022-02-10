Oyuncu Öner Erkan kimdir? Öner Erkan nereli,kaç yaşında?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Öner Erkan’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Öner Erkan kimdir?

4 Ocak 1980 tarihinde İzmir ilinde doğan Öner Erkan, 15’li yaşlarında oyunculuk kurslarına giderek eğitim almış ve tiyatroya başlamıştır. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu Öner Erkan TRT’de bir çocuk programı sunmuş ve bu onun ilk televizyon deneyimi olmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmıştır. İzleyiciler Öner Erkan’ı 2012 yılında rol aldığı Yalan Dünya dizisinde Bora kişiliği ile tanımıştır. 2002 senesinden bu yana birden çok dizi ve sinema filminde rol aldı. 2010 yılında Sibel Topkaya ile dünya evine giren Öner Erkan, 2012 yılında bu evliliğini sonlandırmıştır.

Öner Erkan hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Öner Erkan, Gelin, Hırsız Var, Metro Palas, Canım Benim, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?, Çanta, Organize işler, Aşk Her Yaşta, Avrupa Yakası, Yolculuk, Son Osmanlı Yandım Ali, İki Aile, Made in Europe, Kağıt, Kahve Bahane, Bonova Bonova, 7 Kocalı Hürmüz, Deli Saraylı, Üsküdar’a Giderken, Başlangıç, Yalan Dünya, Mutlu Aile Defteri, İtirazım Var, Mutlu Ol Yeter, Martı, Put Şeylere ve Çukur gibi birden çok çalışmada rol almıştır.