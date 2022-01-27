Oyuncu Numan Acar kimdir? Numan Acar nereli, kaç yaşında?

Herkesin merak konusu olan oyuncu Numan Acar’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Numan Acar kimdir?

Numan Acar 1 Ocak 1974 tarihinde Gümüşhane’de dünyaya gelmiştir. Doğumundan sonra 8 yaşına kadar hayatını Erzincan ilinde devam ettirmiş ve ailesinin 1982 yılında Almanya’ya göç etmesiyle onlarla beraber Almanya’ya gitmiştir. Almanya’da Wiesbaden İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ardından tiyatro eğitimi almıştır. Aktör, oyuncu ve film yapımcısı olan Numan Acar, Alman ve Türk yapımlarında yer almıştır. Geçmişten bugüne Türk Alman ortaklığındaki pek çok projenin yapımında görev almıştır. Numan Acar, dünyaca ünlü dizi olan Prison Break dizisinin oyuncu kadrosunda yer almasıyla adını duyurmayı başarmıştır.

Numan Acar’ın ilk yer aldığı Türk filmi ise Kebab Connection adlı filmdir. Buranın ardından Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, Berlin Kaplanı ve daha birden çok projenin içerisine dahil olmuştur. Hayatını Almanya Berlin’de devam ettiren Numan Acar, İngilizce, Türkçe, Almanca ve İspanyolca bilmekte bunun bunun yanında Arapça, Azerice ve Kürtçe dilleri bilgisine de sahip birisidir.