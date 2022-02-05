Oyuncu Nil Günal kimdir?

Son zamanların başarılı kadın oyuncularından olan Nil Günal, sosyal medyada en sık aranan isimlerdendir. 1981 Ankara doğumlu olan oyuncu aslen de Ankara'lıdır. Akrep burcundandır. Yönetmen Kerem Çakıroğlu ile evlidir.

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Tiyatro bölümü mezunudur. Birçok dizi, film, reklam ve tiyatro oyunlarında rol almıştır. Başarılı ve ekranların sevilen yüzü olmayı başarmıştır.

Kariyerine ilk Kavak Yelleri dizisinde Nurgül rolüyle karşımıza çıkmıştır.

Şimdiye dek 18 film ve dizide rol alan Nil Günal, son oynadığı dizilerden Söz dizisinde Güler Korkmaz karakterini canlandırdı. Kayıtlı olduğu ajans; Rezzan Çankır Cast Ajansıdır.

Oynadığı Diziler;

Söz (Güler Korkmaz, 2017-2018

Mutlu Ol Yeter (Nurten, 2015)

Kaçak Gelinler (2014)

Ağır Roman Yeni Dünya (Nesteren, 2012)

Annem Uyurken (Aylin, 2012)

Kurtlar Vadisi Pusu (2. Sezon 2008)

Kavak Yelleri (3., 4. Sezon, Nurgül, 2009-2010)

Elveda Rumeli (3 Sezon, Feride, 2007-2009)

Sağır Oda (Çiğdem, 2006)

Aşka Sürgün (Serra, 2005)

Alanya Almanya (Bölüm Oyuncusu, 2005)

Büyük Buluşma (2004)

Oynadığı sinema filmleri;

Çalsın Sazlar (Safiye, 2014)

Dabbe 5: Zehr-i Cin (Dilek, 2014)

Uzun Yol (Gülten, 2013)

İstanbul'da Aşk (2010)

Mavi Gözlü Dev (Samiye Hanım, 2007)

Para (2006)