Oyuncu Murat Eken kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası

21 Eylül 1980 yılında hayata gözlerini açan Murat Eken, 30 yaşındadır. İstanbul’da doğup büyüyen Eken, lise eğitimini Özel Koç Lisesi’nde tamamladıktan sonra Rensselaer Polytechnic Institute’te makine mühendisliğini kazanmış ancak 3.sınıfta bırakmıştır. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat merkezi Konservatuarı’nda Tiyatro Bölümü’ne girerek eğitimini burada tamamlamıştır.
İçinde bulunduğu en bilinen yapımlar arasında; Bir Demet Tiyatro, Kutsal Damacana, Neşeli Hayat, Galip Derviş ve Hatırla Sevgili gibi isimler vardır.
2016 yılında Gizem Önen ile Şile’de dünya evine girmiştir. Küçüklüğünden beri deniz ve teknelere karşı meraklı biriymiş.
Son Güncelleme: 10.02.2022 02:06