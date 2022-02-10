Oyuncu Murat Eken kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası

21 Eylül 1980 yılında hayata gözlerini açan Murat Eken, 30 yaşındadır. İstanbul’da doğup büyüyen Eken, lise eğitimini Özel Koç Lisesi’nde tamamladıktan sonra Rensselaer Polytechnic Institute’te makine mühendisliğini kazanmış ancak 3.sınıfta bırakmıştır. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat merkezi Konservatuarı’nda Tiyatro Bölümü’ne girerek eğitimini burada tamamlamıştır.

Şimdiye dek birçok kez kamera karşısına geçen Eken, BKM Mutfak ve Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programlarla ün kazanmıştır.

İçinde bulunduğu en bilinen yapımlar arasında; Bir Demet Tiyatro, Kutsal Damacana, Neşeli Hayat, Galip Derviş ve Hatırla Sevgili gibi isimler vardır.

2016 yılında Gizem Önen ile Şile’de dünya evine girmiştir. Küçüklüğünden beri deniz ve teknelere karşı meraklı biriymiş.

