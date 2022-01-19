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Oyuncu Kürşat Alnıaçık kimdir? Nerelidir? Kürşat Alnıaçık nerede yaşıyor?

Sevilen dizilerde gördüğümüz oyuncu Kürşat Alnıaçık her karakteri ile izleyiciyi büyüleyebiliyor. Oyuncunun hayranları Kürşat Alnıaçık'ın nereli olduğunu, nerede yaşadığını, hangi projelerde yer aldığını merak ediyor. İşte Kürşat Alnıaçık hakkında merak edilenler...

19 Ocak 2022 Çarşamba 21:43
Oyuncu Kürşat Alnıaçık kimdir? Nerelidir? Kürşat Alnıaçık nerede yaşıyor?
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1 Ocak 1962 doğumlu olan oyuncu Ankara doğumludur. Tiyatrocu babası Raif Alnıaçık aracılığı ile aslen Bursalıdır. Kürşat Alnıaçık, oyunculuk eğitimini İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde ve bunun yanı sıra Mimar Sinan üniversitesi Tiyatro bölümünü bitirmiştir

Kürşat Alnıaçık, ilk evliliğini Banu Alnıaçık ile yapmıştır. Çiftin evliliği bitmiştir. Kürşat Alnıaçık daha sonra 2013 yılında kendi gibi oyuncu Gerçek Sağlar ile evlenmiştir.

Oyuncu, İngiltere’de moden dans eğitimi almıştır. İzleyiciler Alnıaçık’ı en iyi Sakarya Fırat’ta canlandırdığı Bakır karakteri ile tanımaktadır.  Bunun yanı sıra Diriliş Ertuğrul dizisinde Ural Bey karakterine de hayat vermiştir.

Oyuncunun yer aldığı projeler ise şu şekildedir; Yıldızlar Gece Büyür, Süper Baba, Sahte Dünyalar, Kaldırım Çiçeği, Deli Yürek, Berivan, Aynalar, Seni Çok Özledim, Adak, İki Aile, Azap Yolu, Sakarya Fırat, Kuzey Rüzgarı, Kayıp, Diriliş Ertuğrul, Kara Sevda ve İsimsizler.


Son Güncelleme: 19.01.2022 21:43
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