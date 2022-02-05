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Oyuncu Korkmaz Arslan kimdir?

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Korkmaz Arslan, ekranların beğenilen yüzü oldu. Korkmaz Arslan hakkında merak ettikleriniz ve bilinmeyen her şeye haberimizde siz değerli okuyucularımız için yer veriyoruz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:53
Oyuncu Korkmaz Arslan kimdir?
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Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olmayı başaran ünlü oyuncu, yer aldığı tüm projelerde adından söz ettirmeyi başarıyor. 

Karizmatik ve yakışıklılığıyla genç kızların kalbini çalan Arslanm, sosyal medyada da oldukça aktiftir. Özellikle Kertenkele dizisiyle ünlenmesiyle tanınması bir olmuştur. Kertenkele dizisinden sonra birçok dizi, filmde rol almıştır. Sevilen oyuncu başarılı çıkışlarıyla ön plandadır. Ekranlarda diziyle kendini göstermiştir.

1983 Tunceli doğumludur. Türk asıllı oyuncu Almanya'da ikamet etmektedir. Yurtdışında eğitimini aldı, ailesiyle birlikte yaşıyor. Tiyatroculuğa okulunda kısa oyunlarla başladı. 

Bu zamana kadar yer aldığı projeler;

2014- Yorum Yok (AT)

2014- Cut

2013- My Sweet Pepper Land

2012- in Wonderland Bahar

2012- Sands Kralı

2011- Dördüncü güç

2011- Bir gecede

2008- Mogadişu



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:53
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Korkmaz AslanOyuncuDizi
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