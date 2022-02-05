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Oyuncu Kerem Fırtına kimdir? Nerelidir? Kerem Fırtına nerede yaşıyor?

Kiralık Aşk dizisinde "İso" karakteri ile izleyicilerden tam not alan Kerem Fırtına merak konusu oldu. İzleyiciler Kerem Fırtına'nın kaç doğumlu olduğunu, nerede yaşadığını ve hangi projelerde yer aldığını merak ediyor. İşte detaylar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:11
Oyuncu Kerem Fırtına kimdir? Nerelidir? Kerem Fırtına nerede yaşıyor?
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23 Eylül 1981 doğumlu oyuncu, İstanbul’da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini İstanbul’da tamamlayan oyuncu tiyatroya olan ilgisinden dolayı lise zamanlarında tiyatro ekiplerinde yer almıştır. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi alanında tamamlamıştır.

Ardından Şahika Takand Studio’da iki sene oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Osman Sınav ile tanınan Fırtına, bir dönemin en popüler dizisi olan Kurtlar Vadisi kadrosunda yer almıştır. 2015 yılında Kiralık Aşk dizisinde İso karakteri ile de daha çok tanınmıştır.

Kerem Fırtına’nın yer aldığı diziler

Kiralık Aşk - İsmail

Kurtlar Vadisi – Eren Eylül/ 2003-2005/ 1-97

Kurtlar Vadisi Terör - Eren Eylül 2007/ 1-2

Kurtlar Vadisi Pusu Eren Eylül 2007-2008/ 1-41/

Martılar ve İstanbul (oyuncu, senaryo asistanı)

Üvey Baba (oyuncu)

Oda (oyuncu)

Esrarlı Gözler

Bu Kalp Seni Unutur mu? Devrimci

Konak(film)

Karadayı Savcı Adnan



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:11
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Anahtar Kelimeler:
KeremFırtınaKimdirKiralıkAşkOyuncu
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