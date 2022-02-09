Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu kimdir? Hayatı ve daha fazlası

18 Haziran 1974 yılında doğan Kenan İmirzalıoğlu 46 yaşındadır. Hayata gözlerini Ankara’nın Bala ilçesinin Üçem köyünde açan İmirzalıoğlu, burada 12 yaşına dek hayatını sürdürmüştür.

Akkoyunlu Uzun Hasan soyundan gelen İmirzalıoğlu, üniversiteye kadar eğitimine Ankara’da teyzesinin yanında devam etmiştir. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’ni kazanarak Matematik Bölümü için İstanbul’a taşınmıştır.

İstanbul’a taşındıktan sonra Best Model of Turkey yarışmasına katılan İmirzalıoğlu önce ilk 20’ye kalmış daha sonra da finalde birinci olarak adını tüm Türkiye’ye duyurmuştur. Yarışma sonrası ilk projesi Deli Yürek isimli dizi olmuştur.

2016 yılında güzel oyuncu Sinem Kobal ile Cunda Adası’nda dünya evine girmiştir.