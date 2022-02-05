Oyuncu İlker Kaleli kimdir?

Ekranların yakışıklı oyuncusu İlker Kaleli, son zamanların en merak edilen isimlerinden oldu. Birçok dizi, film, reklam gibi rol aldı.

1984 İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Adını Feriha Koydum, Poyraz Karayel gibi başarılı dizilerde rol almıştır. Özellikle Poyraz Karayel dizisinin başrolü olduğu zamanlar oyunculuğunun en hit zamanlarıdır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetiminden mezundur. Çeşitli yerlerden oyunculuk eğitimleri almıştır. Memleketi Van'dır.

İyi derecede İngilizce biliyor oluşu yurtdışında yaşadığından gelir. Farklı dillerde biliyor olması oyunculuğuna bir artı katmıştır.

En iyi erkek oyuncu kategorsinde birçok ödülün sahibi olmuştur. Sesinin de güzel olmasıyla dizilerde şarkı seslendirmişliği de vardır. Piyano ve gitar çalıyor olması da onun geleceği için bir artıdır.