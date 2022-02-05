Oyuncu İbrahim Kendirci kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası

Gaziantep ilimizde dünyaya gelen, baba tarafından da Gazianteplidir. Lise eğitimini Antalya’da tamamlayan Kendirci, üniversite eğitimini de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda tamamlamıştır. Zamanının popüler dizisi’nde hayat verdiğikarakteri ile ün kazanan Kendirci daha sonrasında Yol Ayrımı, İki Yaka Bir İsmail ve Sevdaluk gibi yapımlara dahil olmuştur.

Kendisini yakın zamanda Show TV’de yayınlanacak olan Darısı Başımıza adlı yapımda Merter karakterine hayat verirken izleyeceğiz.

