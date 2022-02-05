İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Oyuncu İbrahim Kendirci kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası

Kavak Yelleri adlı dizi ile tanıdığımız ve sevdiğimiz İbrahim Kendirci hakkında merak edilen bilgilere bu dizide yer verdik. İbrahim Kendirci'nin yer aldığı yapımlar ve daha fazlası yazımızın devamında bulunmaktadır.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:57
Oyuncu İbrahim Kendirci kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası
Takip Et:

Gaziantep ilimizde dünyaya gelen İbrahim Kendirci, baba tarafından da Gazianteplidir. Lise eğitimini Antalya’da tamamlayan Kendirci, üniversite eğitimini de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda tamamlamıştır. Zamanının popüler dizisi Kavak Yelleri’nde hayat verdiği Deniz Akça karakteri ile ün kazanan Kendirci daha sonrasında Yol Ayrımı, İki Yaka Bir İsmail ve Sevdaluk gibi yapımlara dahil olmuştur.

Kendisini yakın zamanda Show TV’de yayınlanacak olan Darısı Başımıza adlı yapımda Merter karakterine hayat verirken izleyeceğiz.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İbrahim KendirciKavak YelleriDarısı BaşımızaDeniz Akça
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yavuz Şeker kimdir?
Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi

Popüler Haberler

Yavuz Şeker kimdir?
Şeyma Korkmaz kimdir?
Gamze İğdiroğlu kimdir? Güzel oyuncunun biyografisi
Ötüken Hürmüzlü kimdir?
Seymen Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Seymen Aydın’ın yer aldığı yapımlar
Yalçın Özden kimdir? Usta oyuncunun biyografisi
Leyla Sayar kimdir? Leyla Sayar'ın hayatı
Berrak Kuş kimdir? Rol aldığı projeler nelerdir?
Hakan Boyav kimdir?
Oyuncu Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman nereli, kaç yaşında?
08503991497 numaralı telefon kimin? Aramasının nedeni nedir?
Yemekhane Servis İşçisi ne iş yapar? Yemekhane Servis İşçileri ne iş yapıyor?
Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı nerede çekildi, oyuncuları kimler? Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı konusu ve oyuncuları
Esnafa 6 Ay Ödemesiz 100 Bin TL Kredi
Masumlar Apartmanı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Uluç Bayraktar kimdir, nerede doğmuştur? Uluç Bayraktar evli mi? Uluç Bayraktar kaç yaşında?
Oyuncu Civan Canova kim? Nereli?
Helin Avşar kimdir, nerede doğmuştur? Helin Avşar evli mi? Helin Avşar kaç yaşında?
Nehir Çağla Yaşar kimdir? Nerelidir? Nehir Çağla Yaşar kaç yaşındadır?
Oyuncu Tolga Ortancıl kimdir? Kısa biyografisi
Oyuncu Burç Kümbetlioğlu kimdir? Kısa biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.