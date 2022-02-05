Oyuncu İbrahim Kendirci kimdir? Yer aldığı yapımlar ve daha fazlası

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:57
Gaziantep ilimizde dünyaya gelen İbrahim Kendirci
, baba tarafından da Gazianteplidir. Lise eğitimini Antalya’da tamamlayan Kendirci, üniversite eğitimini de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda tamamlamıştır. Zamanının popüler dizisi Kavak Yelleri
’nde hayat verdiği Deniz Akça
karakteri ile ün kazanan Kendirci daha sonrasında Yol Ayrımı, İki Yaka Bir İsmail ve Sevdaluk gibi yapımlara dahil olmuştur.
Kendisini yakın zamanda Show TV’de yayınlanacak olan Darısı Başımıza adlı yapımda Merter karakterine hayat verirken izleyeceğiz.
Son Güncelleme: 05.02.2022 13:57
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