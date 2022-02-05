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Oyuncu Hülya Gülşen Ramo dizisine konuk oluyor!

Ekranların yetenekli oyuncusu Hülya Gülşen, Show Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Ramo'ya konuk oluyor. Yılların oyuncusu Hülya Gülşen'i beğenilen dizide görmek hayranlarını heyecanlandırdı. Oynayacağı rol şimdiden merakla beklenen Gülşen'in Ramo dizisinde ne kadar süre oynayacağı merak ediliyor. Bizde siz değerli okuyucularımızı bu haberle bilgilendiriyoruz.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:33
Oyuncu Hülya Gülşen Ramo dizisine konuk oluyor!
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Adana'da durumu olmayan ailelerin bir arada oturduğu semtte kendi kuralları çerçevesinde geçen hayatlarını konu alan dizi Ramo'ya Hülya Gülşen katılıyor. Diziye konuk olacağı haberinden bu yana hayranları dizinin yeni bölümü sevilerek izlendi.

BKM Yapım'ın dizisi olan Ramo, gün geçtikçe izleyici kitlesi büyüyor ve yeni oyuncular diziye dahil oluyor. 

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun otururken, dizinin senaristliğini Seda - Toprak Karaoğlu ve Birol Tezcan kaleminden çıkıyor. 

Diziye Emre Kınay, Olgun Şimşek ve Devrim Özkan rol alırken en son Atilla Olgaç diziye dahil oldu. 

Hülya Gülşen, dizide Fizikçi rolünü canlandırıyor. Ayrı bir renk katarak diziye, diziyi daha da güzelleştirdi. 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:33
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Anahtar Kelimeler:
Hülya GülşenRamoDizi
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