Oyuncu Hülya Gülşen Ramo dizisine konuk oluyor!

Adana'da durumu olmayan ailelerin bir arada oturduğu semtte kendi kuralları çerçevesinde geçen hayatlarını konu alan dizi Ramo'ya Hülya Gülşen katılıyor. Diziye konuk olacağı haberinden bu yana hayranları dizinin yeni bölümü sevilerek izlendi.

BKM Yapım'ın dizisi olan Ramo, gün geçtikçe izleyici kitlesi büyüyor ve yeni oyuncular diziye dahil oluyor.

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun otururken, dizinin senaristliğini Seda - Toprak Karaoğlu ve Birol Tezcan kaleminden çıkıyor.

Diziye Emre Kınay, Olgun Şimşek ve Devrim Özkan rol alırken en son Atilla Olgaç diziye dahil oldu.

Hülya Gülşen, dizide Fizikçi rolünü canlandırıyor. Ayrı bir renk katarak diziye, diziyi daha da güzelleştirdi.